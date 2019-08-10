【逃犯條例】莫宜端批林鄭「無建設」論高傲　把重要持份者搣柴

反修例風波持續，特首林鄭月娥昨日談及香港經濟問題時，提及除非有一小部分人不介意破壞香港經濟，「they have no stake in the society with so many people that help to build」，當中的「無建設（have no stake）」論備受批評。勞工及福利局局長前政治助理莫宜端在facebook發帖，批評林鄭的說法是「可怕的高傲」，將在這件事中重要的持份者「搣柴」，更試圖把香港的衝突現况定性為挑戰主權的顏色革命，掩飾政府施政失當。

林鄭月娥表示，除非有一小部人不介意破壞經濟，這些人對社會「無建設」（have no stake in the society）。（資料圖片/盧翊銘攝）

反修例示威衝突持續，政府和示威者都沒有退讓，雙方陷入僵局。特首林鄭月娥昨午與財政司司長陳茂波、經濟及商務發展局局長邱騰華及多名商會代表見記者，講述示威衝突對香港經濟的影響。林鄭月娥以英語回應經濟問題時，稱香港的經濟很重要，除非有一小部人不介意破壞經濟，這些人對社會「無建設」（have no stake in the society）。

林鄭月娥的「無建設」論隨即惹起民主派人士非議，莫宜端在fb發帖，以紅鯡魚（red herring）邏輯陷阱，批評林鄭政府試圖轉移視線，「作為一個基督徒，心中不禁一寒，示威者因為政府迴避訴求而轉趨激烈，而在上位的不去回應（直頭懶得駁斥、解釋），反而指他們是『無份建造』，所以才故意盡情破壞！」。

莫宜端。（資料圖片)

The economy is very important for everyone of us in Hong Kong, unless a small minority of people as you have said, they did not mind destroying Hong Kong's economy, they have no stake in the society with so many people that help to build. That's why they sort to all these violence and obstruction causing true damage to the economy and daily life of people. 林鄭月娥

莫宜端形容林鄭政府的表現是「可怖的高傲」，將這件事中重要的持份者（stakeholder）「搣柴」，又指目前時勢真惡，「有權勢的慈母更多以虛妄、高傲壓制持異見的人」。

莫宜端曾擔任無綫電視記者，2008年獲委任勞工及福利局局長政治助理，是首批獲委任的政治助理，亦是一名言語治療師，至2013年以「無法兼顧家庭與工作」為理由提出請辭。早前政府修訂《逃犯條例》引起社會爭議，莫宜端與多名前政府官員向特首發出聯署，期望林鄭擱置修例。