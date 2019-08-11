【樂齡科技】羅致光指未來將於公務員學院旁設恆常展提供諮詢服務

勞福局局長羅致光指本港從未結婚女性有上升趨勢，有需要研究及分析未來的獨居長者數目會否增加，而面對家人身體機能變差，需要尋求適當輔助器材協助日常生活時，往往會面對不知哪裏有適當的器材；哪款器具適合家人以及價錢昂貴，為協助解決困難，勞福局已物色選址，日後會在位於觀塘未來公務員學院旁的低座建築內，設恆常的樂齡科技展覽中心及配有用者需要評估與諮詢服務。

羅致光到日本考察，聽取當地人員，講解樂齡器材租借服務的後勤清潔消毒流程。(勞福局局長網誌圖片)

羅致光指，要處理樂齡器材昂貴的問題，有兩個方向：一是提供租借服務或二手巿場，二是如何為有經濟需要的家庭提供資助；而租借服務、二手巿場及經濟資助之間有密切的關係。

因樂齡器材的租借服務，必然包括器材清潔及消毒的設備和服務；有了這些設備和服務，二手巿場便可應運而生；而有了租借安排，經濟資助的制度便較容易建立。

而社聯及三間非政府機構，已剛剛獲得香港賽馬會慈善信託基金的資助批准，推行一個樂齡科技教育暨租賃服務的先導計劃，有關細節社聯和馬會容後會在適當時間介紹。

羅致光於8月4日，聯同勞工及福利局、社署、社聯及香港賽馬會慈善信託基金的職員到日本東京考察。(勞福局局長網誌圖片)

羅致光於8月4日至7日，聯同勞工及福利局、社會福利署、社聯和香港賽馬會慈善信託基金的職員到日本東京考察，一方面了解其人口高齡化的挑戰及應對策略，以及樂齡科技的最新發展，同時亦透過香港駐東京經濟貿易辦事處舉辦的兩場晚宴，與當地的樂齡企業領導交流；羅致光期間鼓勵他們不但參與11月香港舉辦的樂齡科技博覽會，更可透過香港及大灣區發展業務。