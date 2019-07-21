羅致光指殘疾人士藝術發展基金收50份申請　社署現正審批

政府早前已成立「殘疾人士藝術發展基金」，資助殘疾人士藝術項目和活動，包括為殘疾人士提供基礎及持續藝術項目等。勞工及福利局局長羅致光今日（21日）發表網誌時指出，第一期共收到50份申請，申請分別來自28個機構或團體，合共44個服務單位。社會福利署現正就有關申請項目進行審批工作。 同時，他又透露，位於觀塘的「一地多用」公務員學院及附設社福設施，其中一座（低座）亦可為展能藝術家提供永久的作品展覽場地。

勞福局局長羅致光（左）與展能藝術家黃永康及其白泥看日落作品合照。（勞福局網站）

羅致光指出，「殘疾人士藝術發展基金」的第一期申請已於今年5月底截止，至今共收到50份申請，當中包括表演、視覺及創意藝術等項目。申請分別來自28個機構或團體，合共44個服務單位，包括：社福機構、專上學院、特殊學校等。

觀塘公務員學院將展出展能藝術家作品

羅致光早前曾提及，政府擬在交通便利及人流暢旺的地點，物色永久場地展出展能藝術家的作品。他說，有關方案現在已經落實。

他說，為發展公務員學院，政府建議以「一地多用」的發展模式，進行觀塘「政府、機構或社區」用地綜合發展項目。屆時綜合發展項目的其中一座（低座），將以「共融」為發展概念，包括「長幼共融」和「傷健共融」兩大元素，當中包括殘疾藝術家藝術廊，可為展能藝術家提供作品展覽場地，透過藝術促進「傷健共融」。