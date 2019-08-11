【深水埗遊行】銳武裝甲車現身深水埗警署　上周旺角清場曾出動

《逃犯條例》風波引起連串示威，原本有市民發起今日（11日）於深水埗遊行，不過警方發出「反對通知書」、遊行申請上訴亦被駁回後，申請人宣布取消行動。《香港01》記者今早視察深水埗市面情況，發現在深水埗警署內，再次出現車牌為AM 7881的銳武（Unimog U5000）防彈裝甲車。早於上周二（6日）凌晨時，同一輛銳武曾現身於旺角參與清場行動。

《香港01》記者今早於深水埗警署發現銳武裝甲車。（勞敏儀攝）

記者今早於深水埗觀察市面情況，發現深水埗警署內，一度至少有九輛警車停泊，以及一輛車牌為AM 7881的「銳武」裝甲車，不少市民在西九龍中心的天橋上圍觀，對裝甲車感好奇。

上周一（5日）全港大罷工時，多區發生警民衝突，持續至周二凌晨時份。當時銳武裝甲車首度於行動中出動動，兩輛於旺角警署外戒備，其中一輛的車牌同樣為AM 7881，裝甲車之後沿彌敦道往尖沙咀方向進發。

周二凌晨時份，車牌同為AM 7881的銳武裝甲車曾在旺角出動。（資料圖片／陳永武攝）

翻查資料，警察機動部隊（PTU）於2009年耗資3,600萬元，購入6部銳武防彈裝甲車，取代用了近20年的剎臣裝甲車。銳武連司機可載10人；全車防彈；無任何武器，需要時依靠車上人員的裝備，不過警方購入銳武時，一併引入了兩部只可接駁於裝甲車使用、俗稱「聲波炮」的長距離揚聲裝置。

「聲波炮」為美國海軍和英國的軍事武器，有效傳送距離約為300米、高達150分貝，相當於一架噴射式飛機在30米內發動引擎的聲量，如不當使用可致聽力嚴重受損。2012年，時任保安局副局長李家超曾表示，「聲波炮」不會在公眾集會及遊行活動中使用，但會於發生嚴重災難或反恐行動時，作廣播用途疏散群眾。