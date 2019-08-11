【逃犯條例】醫管局社工聯署促回應訴求：本港受苦於前所未見頑疾

反修例示威持續，再有醫管局員工發聲。約30名於各公立醫院任職的醫務社工，以寫有打氣及訴求字句的MEMO紙，附以員工證，參與網上聯署，要求港府聆聽民間5大訴求。 聯署表明，港府拒聽民意、警方過度使用武力之行為，以及選擇性執法，均為人詬病，醫務社工多年來堅守崗位，以不偏不倚及專業精神服務病者及其家屬，亦本著以人為本的原則，執意與病者同行，惟本港正受苦於一種前所未有的頑疾，不得不發聲，更要以堅定不移的意志，與港人共同面對。聯署又提到，卸下制服，醫務社工同是生於斯長於斯的香港人，願意繼續守護香港。

截至今早11時許，已累計有約30名不同職級的醫務社工參與聯署，佔總體1/10。聯署指，醫務社工多年來一直堅守崗位，以不偏不倚及專業精神服務有需要的病者及其家屬。不過，作為香港人，眼見最近發生的大風波，不得不向市民大眾表達心聲。內文續提到，6月9日的103萬人遊行及6月16日的200萬人遊行，已足以反映主流民意，但政府卻一意孤行，先是堅持繼續硬推修訂法案，後是玩弄文字，以「暫緩」及「壽終正寢」等非法律字眼試圖蒙混過關。事態發展至今，政府仍然拒絕正面回應民意，正式撤回《逃犯條例》修訂，甚至將示威者控之以暴動罪，企圖打壓市民的言論、集會、遊行等自由。



聯署又認為，警方過度使用武力之行為亦為人所詬病，港人遊行質素良好，示威者會自發清理垃圾，減輕清潔人員的工作量；在有需要時，更會從擁擠的人潮中，讓出車路予救護車通過，足見港人遊行集會一向都是和平及有秩序地進行，惟面對如此守法的市民，警方竟然屢次動用過份武力清場，包括使用無數的催淚彈、橡膠子彈、海綿彈等，令大批市民受傷。

聯署批評警方選擇性執法，雖然事發前一天收到情報，卻未有充份部署，導致​7月21日元朗站出現白衣人無差別襲擊途人事件，警方更於接報3後39分鐘才到場；反之，警方在面對手無寸鐵的示威者時，卻每每使用過份武力鎮壓，「此等事件實在令人痛心疾首，亦令人質疑警隊的專業性及中立性。」



有份參與聯署的醫務社工認為，孩童哭啼，父母尚且會探究因由，從根本解決問題；惟本應向市民負責的政府，對於市民的咆哮卻置若罔聞，甚至企圖噤聲，以掩蓋其施政失敗，令問題越滾越大，又直斥政府對於近期的種種社會問題，責無旁貸，理應該亡羊補牢，修補社會撕裂。