【逃犯條例】少年警訊成員聯署：成立獨立調查委員會、徹查濫權

政府修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，社會上陸續有聲音要求成立獨立調查委員會，查明修例風波、警民衝突的情況。網上流傳一封由少年警訊成員撰寫的公開信，信內批評政府透過武裝警察，阻嚇市民發參與示威，更點名斥元朗警區助理指揮官游乃強，指他處理721元朗事件手法「荒謬至極、厚顏無恥」。信內稱參與聯署的成員與警方之間的溝通、認識均漸行漸遠，希望警方不要再助紂為虐，政治問題應政治解決。 《香港01》向知情人士查證，確認聯署信和證件為真確。

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一群少年警訊的成員展示他們的會員證，並在證上貼有寫上「成立獨立調查委員會」、「徹查警隊濫權」等的字句。他們以「一群少年警訊至香港市民公開信」為題，稱自己為處於憤怒之中的少年警訊成員。

信內提及香港政府透過武裝警察，利用盾牌、警棍、催淚彈及各款子彈，阻嚇市民不再參與示威活動；不過面對721元朗白衣人無差別攻擊市民時，警方卻選擇「不作為」，更點名批評元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強，斥他選擇對持鐵通的白衣人視而不見，形容為「荒謬至極、厚顏無恥」。他們又批評警方以雙重標準對待反修例示威者，反問警隊如何能令市民信服。

希望警隊不要助紂為虐

信內稱參與聯署的成員多年來接受少年警訊的訓練，擁有明辨是非、對社會事務有抱負的價值觀，惟現時卻與警方越走越遠。他們相信警隊內仍有大批有良知的警員，希望他們不要助紂為虐、不要斷送香港青少年及香港。

《香港01》向知情人士查證，確認聯署信及證件為真確。

少年警訊聯署信全文

一群少年警訊至香港市民公開信



各位香港市民，我們是一群關心社會、處於憤怒之中的少年警訊（JPC）成員。

香港特區政府意圖強行通過《逃犯條例》修訂，最終燃點社會各界怒火，自6月12日金鐘衝突起，釀成激烈警民衝突，警察、示威者、香港市民成為政治風波的磨心，深受其害。

港府擁兵自重，意圖透過武裝警察，以盾牌、警棍、催淚彈、海綿彈、布袋彈、橡膠子彈，以阻嚇香港市民不再參與特首及警務處長口中的「暴動」。然而，面對元朗黑社會無差別襲擊市民，警方卻選擇不作為，需要整整39分鐘才到達現場，兼且沒有即時拘捕任何白衣人士；即便遲到的防暴警察到場，仍有大量白衣人士手持鐵桶，更威脅襲擊在場傳媒，對此元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強警司選擇視而不見，更說「唔見有人持鐵通」，荒謬至極、厚顏無恥。

對待反修例示威者，卻是完全另一種方式。44名728中西環衝突示威者被控暴動，元朗黑社會卻只控非法集結，如何令人信服香港警察、香港政府不是雙重標準？如何讓市民信服政府維護法治的決心？香港警察如何成為「最優秀警隊？香港如何成為「亞洲最安全城市」？

少年警訊共有四大宗旨：鼓勵和加強香港警方與青少年之間的溝通和認識；促進青少年與警方合力撲滅罪行；發展青少年對社會的責任感及灌輸正確的價值觀；提供多元化的活動及訓練，培育領導才能，裝備他們成為未來領袖。

此次參與聯署公開信的成員，多年來接受少訊的訓練後，正正擁有明辨是非，對社會事務有抱負，理應完全切合「社會的責任感及灌輸正確的價值觀」。然而，我們與香港警方之間的溝通和認識，似乎漸行漸遠——警方沒有與青少年合力撲滅罪行，而是意圖將一個一個的青少年送入牢獄。

我們作為香港人，港府、警隊的荒謬行為一切都看在眼內。香港正進入存亡之秋，我們相信警隊仍存在大批有良知、明辨篤行的警察。我們期望警方不要再助紂為虐，政治問題應政治解決，不要斷送整代香港青少年，不要斷送香港。

一群少年警訊成員

2019年8月9日