【逃犯條例】謝偉銓：監警會收到2萬份相關資料　再向警方索資料

《逃犯條例》風波引發連串警民衝突，警方多次被批評濫用暴力，而且在元朗白衣人無差別襲擊市民的事件中失職，社會上不少人要求成立獨立調查委員會，不過政府拒絕，認為監警會亦可發揮職能。 監警會副主席謝偉銓今早（11日）於電視節目上表示，監警會至今收到逾2萬份有關風波的資料，例如相片、影片等，當中雖有不少重覆，但仍有1,200份會再詳細分析。他又稱，與警方達成共識，未來數天，會向警方索取資料。 謝偉銓又表示，雖然監警會暫時只調查至7月2日的事件，不過認為之後一些大型事件，例如7月21日的元朗白衣人事件，監警會原則上同樣應主動調查，但擔心人手未必足夠。 至於獨立調查委員會，謝偉銓認為，應先由監警會主動調查，及後由政府考慮，是否使用其他方法調查事件。

警方多次向示威者發射催淚彈。（資料圖片）

監警會上月公布會調查6月9日至7月2日期間的連串大型公眾活動及衝突。該會副主席謝偉銓今日於無綫電視節目《講清講楚》表示，監警會設有一個平台，收集關於修例風波的資料，市民可經電郵、信件，甚至以直接致電等方式提供，現已收到逾2萬份，當中部分重覆，但仍有約1,200份再作詳細分析。他又稱，部分所獲資料，發生於7月2日之後。

部份資料警方不提供影印本 監警會派人直接查閱

除了市民提供資料，謝偉銓表示近期亦有與警方會面，並與對方達成共識，未來數天開始索取資料，包括一些程序、守則、武器使用指引、警員更表等，不過部分資料對方不會提供影印本，監警會需派人直接查閱。他續稱，宣布調查至今逾一個月，雖然希望更快獲得資料，但理解近日警方繁忙，而且部分資料亦需先諮詢律政司，以便了解之後會否影響檢控。

原定須於6個月內交報告 憂人手未必足夠

另外，不少市民關注白衣人無差別攻擊市民事件。謝偉銓表示，原則上監警會亦應調查當日事件，不過原定需於6個月來提交報告，未知是否能趕及，人手上未必足夠，即使增添撥款，亦難以即時聘請有經驗的人員協助。

可待監警會調查完 政府再考慮是否需用其他方法調查

對於是否成立獨立調查委員會，謝偉銓認為，委員會一般於事件結束後再成立，而現時事態不斷演變，難同時商討與組成委員會，認為應先由監警會主動調查，及後應由政府考慮，是否需使用其他方法調查事件。