【深水埗遊行】高登及黃金電腦商場暫停營業　鴨寮街商戶嘆生意差

反對《逃犯條例》修訂風波令遊行示威活動遍地開花，有市民原訂今日（11日）發起深水埗遊行，由楓樹街球場步行至深水埗運動場，但因警方發出反對通知書，禁止在深水埗所有示威活動。 《香港01》記者今早到深水埗警署及附近一帶視察，警署內外均架設水馬、圍板及防護網；又用膠水封上警署外部分行人路磚塊，以防有人掘磚；高登和黃金電腦商場今日則暫停營業，有鴨寮街商戶估計，今日至少一半商戶休息，會否提早收工要視乎示威情況而定。

黃金大廈門外貼出警方通知，提醒今日預計有大批人士在深水埗區內一帶道路聚集，可能導致區內交通擠塞等問題，籲他們注意個人及財物安全，並加強保安措施。（勞敏儀攝）

上周一（5日）有網民發起「三罷」行動，入夜後示威者「快閃」深水埗及包圍警署，警方其後施放多枚催淚彈清場。翌日傍晚，浸大學生會會長方仲賢在深水埗鴨寮街購買激光筆後，被便衣警員截查搜身，並以「藏有攻擊性武器」之名拘捕，再次觸發市民包圍深水埗警署，警方於深夜施放催淚彈驅散及拘捕示威者。

包圍深水埗警署未知會否再現，記者今早到警署外視察，發現內外均架設水馬、圍板及防護網，報案室亦用水馬及鐵欄圍起，僅留一道門位置供市民及員工進出。在警署外的行人路，部分地磚被用膠水封上四邊加固，以防有人掘磚。

黃金大廈貼告示：業主立案法團不能為外界提供錄影資料

距離深水埗警署不足10分鐘步程的高登和黃金電腦商場今日暫停營業，業主立案法團貼出告示，指「黃金大廈所有公共位置乃屬私人地方，由於設備問題，黃金大廈業主立案法團將不能為外界提供所有私人地方設置的錄影資料」。

門外又貼出警方上周一向深水埗商戶和業戶發出的通知，提醒今日預計有大批人士在深水埗區內一帶道路聚集，可能導致區內交通擠塞等問題，籲他們注意個人及財物安全，並加強保安措施。

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鴨寮街氣氛冷清 商戶估計一半商舖不營業

此外，深水埗部分商戶亦在門外貼出「11/8休息一天」告示，惟沒有交代原因。在鴨寮街，氣氛較以往稍冷清，不少店舖沒有營業。有電器舖員工表示，今日提早約一小時開門，預計下午三、四點關門，「睇情況而定，示威者針對警署，但驅散時難免走到鴨寮街」，估計今日鴨寮街有至少一半商舖不會營業。

他說，上周一有示威者包圍深水埗警署，也提早兩、三個小時關門，當日生意額只剩三成，嘆言「成個七月生意都唔好，遊客減少，市民消費意欲低」。另有售賣雜貨的店主指，「若今日唔開門營業，舖租都要畀，都幾千蚊」，又指近日生意額少一半。

商戶指示威無抵觸 堅持營業

對於示威活動進駐深水埗，有鴨寮街排檔商戶指「飯都要開，無阻住佢哋，互相無抵觸」，故堅持營業；也有商戶指對示威感擔憂，「驚人搗亂，上次（則上周一）都要提早約兩小時關門，點解驚大家有眼見」。