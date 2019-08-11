【機場集會】網友發起媽媽伴你飛 　家長帶歲半女到場表心聲

機場集會進入第三日、周日（11日），「萬人接機」集會人數不減；有網友發起快閃活動「媽媽也要伴你飛」，讓家長帶同子女表達心聲。下午2時，活動區有近20個家長帶同小朋友現身，並在現場留下打氣語句。

殷小姐和10歲的女兒Abby。Abby正在為示威者寫「HK Add Oil」。(袁澍攝)

示威者對政府失望：以經濟問題轉移視線

不少家長帶同子女參與機場集會，殷小姐自言是醫護界人士，帶上10歲女兒Abby前來。她表示，對於政府十分失望，如今更用經濟問題來轉移視線，她說：「樓價高又不是現在才有的問題」；同時，她認為目前警察濫權問題嚴重，令她和女兒都很憂慮。

她說，今天是第一次帶女兒前來「萬人接機」，女兒已經「好大個」，因而由修例以來都一直有向她解釋這件事，要讓她知道發生什麼事。

李小姐和歲半的女兒。(袁澍攝)

另外，李小姐亦帶著自己1歲半的女兒到場參與。她表示，機場的集會是最「和理非」的，比較放心帶女兒過來。她表示，其他的遊行集會也有出席過，但「太辛苦」，近來的集會，即使獲發「不反對通知書」，也會出現未完結，便施放催淚彈的情況，以至於她不敢再帶孩子前往。