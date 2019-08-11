【機場集會】第三日坐滿抵港大堂　市民以普通話說香港人沒有反中

反對《逃犯條例》爭議仍在持續，有網民發起一連三日「萬人接機」活動。今日（11日）是活動最後一日，下午1時，抵港大堂的示威區內已經坐滿，他們以自己的方式，向抵港遊客解釋香港連月發生的爭議與衝突。 其中李太和丈夫及兩位姐姐是第二日前來機場「接機」，他們此前亦出席了超過9成的獲得「不反對通知書」的集會，他們希望藉接機向遊客解釋香港人的訴求；有稱持新加坡護照的旅客在場與他們發生爭拗，直指示威者是「loser」。 現場亦有市民以普通話發言，指香港人並沒有反中，又反問參與集會的現場人士說：「林鄭月娥說是年輕人搞亂香港，你們同意嗎？」在場的年輕人，以普通話回應回答不同意。

【20:05】 現場又一次合唱Do you hear the people sing.

【20:00】 現場人數慢慢減少，兒童、老人減少，留下的多為年輕人及中年人。

【19:17】有示威者提醒離開的人士，港鐵不停炮台山站。

參與集會人士陸續收拾離開。(袁澍攝)

【19:12】 參與集會人士拿出垃圾袋，開始清理現場的垃圾；示威者繼續高呼fight for freedom。

(袁澍攝)

【19:09 】集會人士開始收拾現場物品，陸續有人離開。但仍有示威者對遊客高喊：「Fight for freedom, stand with HONG KONG 」.

【19:05】集會人士再唱多數次唱Do you hear the people sing。

【18:52】 現場參與集會的人數，開始減少。

8月11日至晚上約6時52分，在機場參與「萬人接機」集會的市民開始減少。(袁澍攝)

疑似內地旅行團，有旅客在行李貼上反修例相關字眼。(袁澍攝)

【18:54】 有疑似內地旅遊團抵港，現場示威者大叫口號：民主是個好東西。亦有旅客推行李出來時，行李上面貼有反修例相關字眼的黃色標語，贏得現場一片掌聲。

【18:32】集會原定至晚上6時結束，惟現場人數未有明顯減少，有小朋友高呼「香港人加油」。

【17:57】 現場有市民以普通話發言：香港人並沒有反中，香港不是不愛中國，是中國不愛香港！林鄭月娥說是年輕人搞亂香港，你們同意嗎？在場的年輕人，以普通話回應回答：不同意！

【17:51】 現場有樂團演奏Do you hear the people sing，及後演奏《海闊天空》時，現場示威者亮起手機閃光燈，一起合唱。

8月11日機場集會，示威者機場現場亮起手機燈光，唱《海闊天空》。(袁樹攝)

【17:38】 接近活動原定結束時間，現場示威人士人數不減，並叫口號：no trust for Hong Kong police.

外籍人士用廣東話說：「香港加油，我愛你哋。」(袁澍攝)

【17:21】 有外籍人士為現場示威者打氣加油，並用廣東話說：「香港加油，我愛你哋！」

【17:13】 現場示威者唱完歌後，開始叫口號：Hong KONG is not China Yet.

【17:06】 機場示威者再唱起Do you hear the people sing.

(袁澍攝)

【17:00】機場示威者停止叫口號，齊唱Do you hear the people sing

【16:27】 機場示威人士用國語齊聲大叫口號：親，民主是個好東西。

【16:00】 機場集會發起四點鐘靜默活動。

不少市民在機場參與「萬人接機」集會。(袁澍攝)

有帶同子女參與集會的市民，在現場畫畫。(袁澍攝)

【15:27】 抵港大堂坐滿了示威者，每當有班機抵達，乘客入境時，示威者就會大叫叫口號「Stand with HONG KONG 」。不時有抵達香港的港人，亦會豎起大拇指表示讚許，並大叫「香港」，示威者回應：「加油」。

【13:00】「萬人接機」到達第三日，示威人數依然不少。下午一時許，抵港大堂示威區已經坐滿了示威者。

8月11日，機場集會踏入第三日，示威者坐滿抵港大堂。(袁澍攝)

你們是不是loser？想搞顏色革命？

李太是貿易公司的職員，和丈夫及兩位家姐一起前來。她表示因為周五需要返工，因而只能出席周末兩日的集會。下午一時許，有一名自稱持新加坡護照的中年遊客路過，並質問他們：「你們是不是loser？想搞顏色革命？」

有旅客質問示威者是否不要命

李太一家人隨後以普通話向該名遊客，解釋事情的始末，唯對方仍不停質問：「香港人是否不要命？」爭執大約10分鐘後，遊客拖行李箱離開。

李太一家遭旅客質問是否loser。(袁澍攝)

李太的家姐表示，其實反修例以來，他們已經出席近九成的獲「不反對通知書」的遊行集會，今次來機場亦是想讓更多人了解香港人的遭遇，因此犧牲了不少個人的時間，「好耐無煲韓劇了！」

至於今日會留多久，他們說沒想過，「能留幾耐得幾耐啦！」

8月10日機場集會狀況如下：