【機場集會】第三日坐滿抵港大堂　市民以普通話說香港人沒有反中

反對《逃犯條例》爭議仍在持續,有網民發起一連三日「萬人接機」活動。今日(11日)是活動最後一日,下午1時,抵港大堂的示威區內已經坐滿,他們以自己的方式,向抵港遊客解釋香港連月發生的爭議與衝突。 其中李太和丈夫及兩位姐姐是第二日前來機場「接機」,他們此前亦出席了超過9成的獲得「不反對通知書」的集會,他們希望藉接機向遊客解釋香港人的訴求;有稱持新加坡護照的旅客在場與他們發生爭拗,直指示威者是「loser」。 現場亦有市民以普通話發言,指香港人並沒有反中,又反問參與集會的現場人士說:「林鄭月娥說是年輕人搞亂香港,你們同意嗎?」在場的年輕人,以普通話回應回答不同意。

【20:05】 現場又一次合唱Do you hear the people sing.

【20:00】 現場人數慢慢減少,兒童、老人減少,留下的多為年輕人及中年人。

【19:17】有示威者提醒離開的人士,港鐵不停炮台山站。

參與集會人士陸續收拾離開。(袁澍攝)

【19:12】 參與集會人士拿出垃圾袋,開始清理現場的垃圾;示威者繼續高呼fight for freedom。

【19:09 】集會人士開始收拾現場物品,陸續有人離開。但仍有示威者對遊客高喊:「Fight for freedom, stand with HONG KONG 」.

【19:05】集會人士再唱多數次唱Do you hear the people sing。

【18:52】 現場參與集會的人數,開始減少。

8月11日至晚上約6時52分,在機場參與「萬人接機」集會的市民開始減少。(袁澍攝)

疑似內地旅行團,有旅客在行李貼上反修例相關字眼。(袁澍攝)

【18:54】 有疑似內地旅遊團抵港,現場示威者大叫口號:民主是個好東西。亦有旅客推行李出來時,行李上面貼有反修例相關字眼的黃色標語,贏得現場一片掌聲。

【18:32】集會原定至晚上6時結束,惟現場人數未有明顯減少,有小朋友高呼「香港人加油」。

【17:57】 現場有市民以普通話發言:香港人並沒有反中,香港不是不愛中國,是中國不愛香港!林鄭月娥說是年輕人搞亂香港,你們同意嗎?在場的年輕人,以普通話回應回答:不同意!

【17:51】 現場有樂團演奏Do you hear the people sing,及後演奏《海闊天空》時,現場示威者亮起手機閃光燈,一起合唱。

8月11日機場集會,示威者機場現場亮起手機燈光,唱《海闊天空》。(袁樹攝)

【17:38】 接近活動原定結束時間,現場示威人士人數不減,並叫口號:no trust for Hong Kong police.

外籍人士用廣東話說:「香港加油,我愛你哋。」(袁澍攝)

【17:21】 有外籍人士為現場示威者打氣加油,並用廣東話說:「香港加油,我愛你哋!」

【17:13】 現場示威者唱完歌後,開始叫口號:Hong KONG is not China Yet.

【17:06】 機場示威者再唱起Do you hear the people sing.

【17:00】機場示威者停止叫口號,齊唱Do you hear the people sing

【16:27】 機場示威人士用國語齊聲大叫口號:親,民主是個好東西。

【16:00】 機場集會發起四點鐘靜默活動。

不少市民在機場參與「萬人接機」集會。(袁澍攝)

有帶同子女參與集會的市民,在現場畫畫。(袁澍攝)

【15:27】 抵港大堂坐滿了示威者,每當有班機抵達,乘客入境時,示威者就會大叫叫口號「Stand with HONG KONG 」。不時有抵達香港的港人,亦會豎起大拇指表示讚許,並大叫「香港」,示威者回應:「加油」。

【13:00】「萬人接機」到達第三日,示威人數依然不少。下午一時許,抵港大堂示威區已經坐滿了示威者。

8月11日,機場集會踏入第三日,示威者坐滿抵港大堂。(袁澍攝)

你們是不是loser?想搞顏色革命?

李太是貿易公司的職員,和丈夫及兩位家姐一起前來。她表示因為周五需要返工,因而只能出席周末兩日的集會。下午一時許,有一名自稱持新加坡護照的中年遊客路過,並質問他們:「你們是不是loser?想搞顏色革命?」

有旅客質問示威者是否不要命

李太一家人隨後以普通話向該名遊客,解釋事情的始末,唯對方仍不停質問:「香港人是否不要命?」爭執大約10分鐘後,遊客拖行李箱離開。

李太一家遭旅客質問是否loser。(袁澍攝)

李太的家姐表示,其實反修例以來,他們已經出席近九成的獲「不反對通知書」的遊行集會,今次來機場亦是想讓更多人了解香港人的遭遇,因此犧牲了不少個人的時間,「好耐無煲韓劇了!」

至於今日會留多久,他們說沒想過,「能留幾耐得幾耐啦!」

