【深水埗遊行】警：示威者參與「未經批准集結」　籲在場人士離開

反對《逃犯條例》修訂風波未平，示威遊行蔓延至各個地區。有市民原訂今日（11日）發起深水埗遊行，但因警方發出反對通知書，禁止在深水埗所有示威活動。惟下午三時許，有部份示威者離開集合地點楓樹街遊樂場，行出長沙灣道，相關交通受阻。 警方於下午四時發稿，表示在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為，呼籲在場人士盡快離開，並提醒駕駛人士留意最新交通情況。

示威者遊行隊伍已經過原定終點深水埗運動場，有人繼續循長沙灣道西行線，前往荔枝角方向。（余俊亮攝）

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警方於今日（11日）下午四時發稿，表示下午三時許，深水埗的示威者佔用長沙灣道的行車線。在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為，現場交通受到影響。警方呼籲在場人士盡快離開，並提醒駕駛人士留意最新交通情況。

而就《香港01》記者在現場所見，長沙灣警署內，有警員在高處叫咪要求在場人士散開，亦有警員已配備防暴裝備，包括頭盔、圓盾、催淚彈槍等。

此外，警方在16:13再出稿，表示長沙灣警署報案室已暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。