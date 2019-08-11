【深水埗遊行】六旬婦612衝突後每日穿黑衣　促設獨立調查委員會

反修訂《逃犯條例》爭議持續，示威遊行蔓延至各個地區。有網民原訂今日（11日）下午3時於深水埗楓樹街遊樂場舉行遊行，但警方最終發出反對通知書，惟今日下午2時許，依然有身穿着黑衫的人士在遊樂場聚集。 年屆59歲的鄧太表示，自6.12爆發金鐘警民衝突後，每日都穿黑衫外出以示支持學生。她又指，政府現時每日召開不同形式的記者會「無補於事」，促請正視訴求，首要為設立獨立調查委員會徹查事件。

有警車到達楓樹街球場外戒備。(梁煥敏攝)

+ 18 + 17 + 16

深水埗遊行原訂今日下午2時半於楓樹街球場集合，並於下午3點開始起步至深水埗運動場。惟警方就遊行發出反對通知書，並禁止申請人在下午2時半至晚上10時舉行區內集會及遊行。申請人其後宣布遊行經已「壽終正寢」。

年屆59歲的鄧太指，自6.12警民衝突後，每日風雨不改穿着黑衣支持學生，又促請政府應首先成立獨立調查委員會，以平息社會紛爭。（陳晶琦攝） 記者今日下午2時許抵達楓樹街遊樂場，發現仍有不少穿上黑衫、戴口罩的市民聚集，現場約有數百人。年屆59歲的鄧太表示，原本對政治冷感，惟目睹6.12發生的警民衝突，認為不能再保持沉默，否則將會被噤聲，故隨後每日均穿黑衫支持學生。 她認為，政府應正視示威者的五大訴求，包括撤回修例、設立獨立調查委員會等，即使未能滿足所有訴求，至少須先成立委員會徹查事件，盡快平息社會紛爭，而非每日開記者會「火上加油」。

8月5日有市民發動全港大罷工，警方「銳武」裝甲車當日首次出動，深水埗警署今日再現「銳武」影蹤。(勞敏儀攝)

居於元朗、30歳的OL吳小姐與友人今日亦到了深水埗，她説非常不滿林鄭月娥政府兩個月來漠視香港市民多次提出訴求，依然無動於衷，認為她想使用2014年雨傘運動時的拖延計，利用香港人「善忘嘅特質」便可以「過關」，惟吳小姐指香港人已較14年有變化，不會輕易「中計」。

提到今日的遊行，主辦方只能得到警方發出「反對通知書」，會否擔心會提早出現清場行動時，她説：「我哋只係出下黎深水埗行街啫，咁都要拉就有問題啦喎！」強調只是一邊行街一邊支持活動，會盡量保護自己。

63歲、拄拐杖的梁先生，跟坐輪椅、已93歲的爸爸一同到楓樹街遊樂場（梁煥敏攝）

至於63歲、拄拐杖的梁先生，跟坐輪椅、已93歲的爸爸一同到楓樹街遊樂場，他表示，政府一路以來未有聽取訴求，加上但擔心有腦退化症爸爸一個人在家不安全，只好帶他一同前來，梁老先生其後亦笑說：「我一定支持個佢（兒子）。」

梁先生提到，近兩個月來，警方的執法問題、「白衣人」無差別毆打元朗街坊、林鄭月娥政府不聽市民意見，對這些事件皆非常憤怒，作為深水埗居民，故前來支持。問到會否擔心警方會作出驅散行動，不良於行的爸爸及自己會否有危險時，他說自己一向有做運動，有健身，因此不怕。