【機場集會】銀髮族連續三日到場「接機」：希望撐年輕人

網民發起一連三日的「萬人接機」活動，藉此向來港遊客解說香港連月來發生的風波。今日(11日)是集會第三日亦是最後一日，依然有大批示威者前來，坐滿整個抵港大堂。 陳生陳太自稱是「銀髮族」夫婦，他們一連三日均有前去機場參加「接機」活動，以示對年輕人的支持，他們更曾向對香港好奇的外籍人士，講解香港最近發生的事情，更教他們以廣東話講「加油」。

陳生59歲，陳太47歲，兩位都已經長出白髮，站在機場抵港大堂示威區裡，有些顯眼。陳太表示，自己與丈夫連續三日均有到機會參與集會，他們指今日（11日）是最後一日，也是人數最多的一日。

獲發「不反對通知書」的遊行都曾參加

陳太表示此前獲發「不反對通知書」的集會和遊行，他們基本上都曾參加，今次來機場集會較為舒適，「起碼有少少冷氣。」

陳生陳太連續三日到機場「接機」冀向旅客解釋本港目前狀況。(袁澍攝)

自稱是香港中文大學的職員的陳太表示，學校中有些學生知道她是「黃絲」，有時便不願意多作交談，「來到這裡集氣，很正能量」。陳太表示，幾日的接機活動亦有和在場的年輕人交談，儘管要站著，但覺得「時間過得好快。」

(袁澍攝)

夫婦二人表示，幾日內也與不少遊客有交流，曾有一位相信是西班牙的外籍男子向他們請教如何為香港打氣，二人亦耐心教導「加油」的廣東話發音。