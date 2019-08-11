【逃犯條例】「水炮車」將出動？警方周一向立法會議員、傳媒示範

反對《逃犯條例》修訂風波未平，示威遊行蔓延至各個地區，公眾一直關注警方會否出動早前斥資1,660萬元購買三輛俗稱「水炮車」的「人群管理特別用途車」。 警方明日（12日）上午將安排立法會保安事務委員會成員和傳媒，於警察機動部隊總部參觀水炮車的示範。

警方明日（12日）上午將安排立法會保安事務委員會成員和傳媒，於警察機動部隊總部，參觀水炮車的示範。（資料圖片）

水炮車早於上月30日正式進行路面測試，先在粉嶺警察行動基地內兜圈試車，其後駛出基地，沿青山公路駛往粉嶺公路，途經古洞、新田，最後在錦繡花園附近折返粉嶺機動部隊基地進行路試。惟當時未有試射水，水炮亦被封起。

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警方早前回覆《香港01》指，已完成車內儀器測試、制訂操作指引及基本訓練，待路面測試完結後，所有準備工作便會完成，但重申由於有關車輛的使用屬行動細節和涉及警方戰術部署，不適宜公開。

據保安局向立法會提交的文件，警方於今年3月完成草擬有關車輛的操作指引，當公眾騷亂出現嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公共秩序或公眾安全造成重大影響時，警方會考慮出動水炮車，預計有關車輛將於 2019年下半年投入服務，外界曾傳出水炮車最快可在本月服役。

警方已於2019年3月完成草擬水炮車的操作指引，預計有關車輛將於 2019年下半年投入服務。（資料圖片）

水炮車長8米、闊2.55米，車輛設有一個水箱和催淚溶液儲存裝置。頂部配置兩枝專門用作驅散暴力衝擊人士的噴水裝置，而車輛噴出的水柱，有不同的模式及用途，包括不同射程、噴灑或水柱噴法等，亦可噴射催淚水劑及顏料。

水炮車的左右車頂各有360度攝錄鏡頭。據指引，出動水炮車須由助理處長（行動）批准。而使用噴水裝置會先警告，達到合法目的後，須立即停止使用。

所有操作有關車輛人員均須接受5日的訓練，當中包括車輛基本操作、安全指引等。每部水炮車設置5個座位，須由4名警員負責執勤，包括1名警署警長階級的警務人員負責水炮車的整體操作；2名警長階級人員負責控制車頂2個噴水裝置；以及1名警員負責駕駛，剩餘1個後備座位以供不時之需。