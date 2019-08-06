【逃犯條例】民權觀察籲警方勿出動水炮車　公開武力指引

反《逃犯條例》修例浪潮持續發酵，國際特赦組織香港分會、民權觀察等組織今（6日）舉行記者會，批評警方「廣泛及無差別」以過份武力驅散示威者，其中大量及不必要使用催淚彈、從高位進行射擊，以及罔顧在場其他人士安危等情況尤為嚴重，要求港府盡快正視市民訴求，警方亦應停止武力升級。 團向警方提出十大建議，包括以克制防守方式處理遊行集會，嚴格遵從最低武力原則，避免出動水炮車，並公開武力指引。

國際特赦組織香港分會、民權觀察等組織8月6日舉行記者會，批評警方廣泛及無差別以過份武力攻擊示威者。（陳淑霞攝）

組織認為，警方雖然有回復公共秩序的正當目的，但行動前必須顧及人權，警方亦應盡所能採取非暴力手法執行任務，逼不得已才可使用武力，並遵從聯合國《執法人員使用武力和火器的基本原則》。

港府有責任積極回應訴求

組織又指，港府是爭議中的始作俑者，有責任以積極態度回應訴求，為免警民衝突帶來嚴重人命傷亡，組織呼籲警方以克制方式處理遊行集會，包括以談判及調停等方式提供便利及保護；亦應避免用武，嚴格遵從最低武力原則，使用時亦應出於必要，合乎比例，亦需顧及有關武力對在場人士及社區影響等。

組織續認為，警方應以防守方式執行職務，亦不應進行突襲，並確保行動前，示威者清楚知悉相關警告。水炮車出動傳聞甚囂塵上，組織認為，警方不宜作相關安排，因公眾認識不多，警方亦未有公開相關使用指引、對人體傷害及授權程序等，加上水炮車被視為警方新武器，現階段使用只會激化示威者情緒。