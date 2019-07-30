【水炮車懶人包】一文了解裝備、殺傷力　外國嚴重傷亡事件

警方人群管理特別用途車，俗稱「水炮車」，今日正式進行路面測試。警方指已完成車內儀器測試、制訂操作指引及基本訓練，待路面測試完結後，所有準備工作便會完成。近日社會示威不絕，不少人都猜測警方何時會出動水炮車，在見真車前，為大家整理懶人包，一文了解水炮車。

水炮車第二次路試回程時，左方水炮布罩脫開，露出白色噴水裝置。（陳諾希攝）

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水炮車主要攻撃及防護裝備：

香港警方一共有3輛水炮車，每部車長8米、闊2.55米，配備15支不同大小的水炮。分別是車頂的兩支主炮，車頭1支防衛炮，車底、車尾兩側、司機位、車尾、六個車輪附近及引擎附近分別配備12支防衛噴咀。車頂兩支主炮每分鐘各可射出1,200公升水，水壓達1,000千帕（kPa），射程最高50米，可左右轉動180度，以達至環迴360度射水。水炮車水缸容量為6500公升，惟僅車頂兩支水炮，便要每分鐘最少能射出1200公升水，故英國機械工程師學會院士盧覺強估計，水缸三分鐘內可「乾塘」，故預計出勤時要一直接駁街井「補水」。

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車輛設有一個水箱和催淚溶液儲存裝置，水炮亦可混入催淚煙及顏料，因應行動需要，操作人員可選用噴灑或水柱模式。車輛亦有保護裝置作防衛噴射和滅火，車內設有空氣過濾系統，防止有毒氣體滲入車身。

水炮車其他配件：

每輛水炮車配置話音廣播系統，警方可向示威者發出勸喻、警告或其他訊息，左右車頂設有兩個360度攝錄鏡頭，而使用的噴水裝置時，警務人員會先作警告，在達到合法目的後，會立即停用。

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水炮車殺傷力：

根據政府招標文件資料，公共專業聯盟政策召集人、工程師黎廣德及英國機械工程師學會院士盧覺強曾計算出，在50米內的不同距離，以不同角度發射，水炮威力會達145磅至200磅，如體重比水力輕的人士可能被「射到飛起」。而這程度的水力撃中人體的話，急症室專科醫生馮顯達表示，如射中人的四肢及身軀，最多只會瘀傷，但若直射雙眼，因視網膜、眼球等都是軟組織，有機會令其破損，短暫影響視力，甚至永久失明。如水中含催淚煙，有機會令雙目發炎，射進鼻腔，也有機會令人氣喘。

在50米內的不同距離，以不同角度發射，水炮威力會達145磅至200磅，如體重比水力輕的人士可能被「射到飛起」。（01製圖）

何時考慮、誰可決定出動水炮車？

保安局指當公眾騷亂出現嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公共秩序或公眾安全造成重大影響時，警方會考慮出動水炮車。保安局副局長區志光曾強調，警方要在助理處長（行動）批准下才可出動水炮車、使用時會使用最低程度武力等。而現場指揮人員、官階不低於總警司階級，亦可因應實際現場情況，請求調配水炮車。

操作水炮車人手：

每輛水炮車均設有5個座位。水炮車出動時均會有4名警員負責執勤，當中包括1名警處警長階級的警務人員負責水炮車的整體操作、2名警長階級人員負責控制車頂2個噴水裝置、1名駕駛警員，剩餘1個座位作後備以供不時之需。

水炮車外國引起嚴重傷亡事件：

韓國示威者白南基疑遭水炮車射死

2015年11月14日，近13萬韓國人聚在首爾光化門廣場示威，訴求包括反對勞動法改革、有要求查明世越號沉沒真相等。當日為農民爭取穩定米價的農民 白南基於晚上被警察發射的猛烈水炮射中後腦，惟警方並沒有立刻停止，仍繼續射水。白南基昏迷將近一年時，終因急性腎衰竭離世。惟醫院主診醫生將白南基的死因定為「自然死」，引起坊間質疑院方是受到政治壓力，無視水炮造成最初腦出血現象，真正死因應該是「外因致死」。

土耳其佔領蓋齊公園運動示威者被混入醫藥物質的水噴射

2013年5月，土耳其示威者最初由抗議政府將蓋齊公園徵收，重新規劃改造成購物中心，續漸升級至大規模反政府運動。有示威者被警方水炮擊中後，出現咳嗽、氣喘及皮膚灼熱等情況，有醫生相信水炮混合了化學刺激物，可致一級燒傷。最終當局政府承認曾在水中加入了醫藥物質，但否認含有化學成分。