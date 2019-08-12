【811衝突】政府零時發聲明：暴力示威者無法無天　威脅警員安全

《逃犯條例》修訂風波持續至今，警民衝突愈趨激烈。昨晚（11日）多區爆發嚴重流血事件，政府發言人於今日（12日）凌晨12時36分發出新聞稿指，多區有非法集會，暴力示威者破壞公物、堵塞幹道；亦有人圍堵警署，以激光、磚塊襲擊警務人員等，直斥「暴力示威者無法無天的行為嚴重威脅警務人員和其他市民的人身安全，我們對此感到憤慨，並予以最強烈的譴責。」

晚上約9時05分，警察向葵芳站內施放催淚彈，是警方首次刻意在港鐵站內如此做。（王潔恩攝）

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政府發言人表示，繼前日在九龍和新界出現違法示威活動，昨日（11日）在多區有非法集會，暴力示威者破壞公物、堵塞幹道；圍堵警署，以激光、磚塊襲擊警務人員；更有暴力示威者投擲汽油彈，令警務人員受傷。發言人斥責，暴力示威者無法無天的行為嚴重威脅警務人員和其他市民的人身安全，「我們對此感到憤慨，並予以最強烈的譴責。」

發言人續指，因違法示威活動亦令部分公眾服務設施需提早關閉，阻礙緊急服務和商業活動，「這些持續而且大範圍、不定時、不定點出現的違法及暴力行為，剝奪普羅大眾正常生活的權利。我們呼籲廣大市民共同向暴力說「不」，協助社會盡快回復秩序。警方亦必定嚴正果斷執法，令違法示威者接受法律制裁。」