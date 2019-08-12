【811衝突】民權監察王浩賢：警港鐵站內放催淚彈具致命風險

反修例風波持續，全港昨（11日）多處出現示威者快閃圍堵行動，釀成警民衝突。民權觀察成員王浩賢批評，警方曾進入葵芳及太古港鐵站施放催淚彈等，行動實屬不必要，已違犯執法部隊安全指引，又指在密閉空間催淚彈存死亡風險，而太古站內行動更足以釀成人踩人事故。他強調，當時並非別無他法，「似係想發洩多於制服」。 他又質疑，警方以黑衣示威者裝扮混入人群當中是為了煽動群眾，繼而作出拘捕，亦難令人信服激進行為非由警方挑動。 《香港01》昨（11日）曾就警方在葵芳站內施放催淚彈一事向警方查詢。

有頭戴黃色頭盔、身穿黑衣人士昨於銅鑼灣將一位示威者按壓在地上，引起在場人士質疑有警方混入示威群中。（梁祖饒攝／資料圖片）

民權觀察成員王浩賢認為，警員昨晚於葵芳港鐵站閘外向站內發射催淚彈，相關行為已違犯執法部隊安全指引。他又質疑，催淚彈於密閉空間使用，絕不恰當，因可引起死亡。他批評，警方作出任何行動，需顧及現場人士安全，當時亦有其他行動可供選擇，包括於站內作出拘捕。

他又批評警方屢於民居施放催淚彈的行為， 而且催淚彈可致無差別攻擊，必需在別無選擇情況下方可使用，「一定要是驅散人群的最後手段」。他又指，根據警方近日行動可見，催淚彈常在無衝突情況下使用，認為以長盾推進已可收驅散之效。

王又質疑，警方昨於太古站逼近電梯旁示威者發射胡椒球槍，「似係想發洩多於制服」，易釀成人踩人場面，認為以現場人手警方可徒手制服示威者。他又質疑，警方扮示威者混入人群行為，意圖煽動群眾，認為相關行為已違犯執法指引，「神又係你，鬼又係你，鼓勵人衝擊，之後就拘捕」，他強調警方必須充份交代，何以有警員扮勇武示威者執勤。他認為只為拘捕之說講不通，因可由便衣出動，身穿勇武裝備明顯是有目的及有計劃，要求監警會盡快回應。