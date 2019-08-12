【811衝突】數百街坊包圍青山警署聲討　民主黨中委陳樹英被捕

811全港多區爆發流血衝突，踏入今日（12日）凌晨，「戰線」擴至荃灣及屯門一帶，其中青山警署遭數百名街坊包圍。街坊指，事緣防暴警察強闖悅湖山莊「出椒」及圍毆制服一名少年，才導致群情洶湧，不少居民甚至屋苑保安「中椒」。民主黨凌晨通知傳媒，前屯門區議員、民主黨中委陳樹英，前往青山警署協助被捕人士時，同被警方拘捕。

有居民懷疑「中椒」，其他人立即為其淋水沖洗。（網上影片截圖）

據街坊向《香港01》表示，今晨1時許，有人得悉數名示威者在屯門市中心被捕，被帶往青山警署，故前往警署外要求警方放人，其後聲援街坊越來越多，雖然毫無裝備，惟警方突在悅湖山莊第13座鐵欄位置，向街坊施放胡椒噴劑，又在毫無預警的情況下，衝入屋苑範圍，在第1座附近制服一名白衣少年，10多名警員向其拳打腳踢，「我不停叫佢哋停手，個後生仔只係著白色T恤，好普通嘅街坊嚟！」

據了解，該屋苑在當眼處張貼了告示：「只限悅湖山莊範圍 除持有香港法院搜查令，嚴重任何政府部門，警方及其他紀律部隊非法內進」。而警方施放胡椒噴劑期間，除居民外，屋苑保安員同樣「中椒」。由網上片段可見，警員「出椒」一刻，有人瘋在走避、有人開傘阻擋、更多人即時出言炮轟，一名身色藍色運動短褲的男子走避不及，被胡椒噴劑擊中，其他人見狀，立即用水樽為其頭部淋水沖洗。

事件令悅湖山莊及附近居民群情洶湧，大批人士在屯門青山警署對開聚集，並高呼「放人」，約半百防暴警於青山警署旁戒備。及至凌晨2時許，仍有數百名居民在悅湖山莊範圍內，隔著鐵欄向街外警員高叫「還返隻眼俾人呀！」、「黑社會」。

有人更稱：「我要催淚彈！」、「點解黃大仙有，我哋冇呀？係咪大細超呀！」有警員則喝令居民「行過嚟呀！」並用警棍敲打直盾；亦有警員則呼叫「冷靜啲！」期間，疑有屋苑居民不滿，從高處投擲瓷杯落街及豉油樽發洩，墮地時發出清脆碎玻璃聲，幸未有擊中任何人。

● 民主黨中委陳樹英被捕

另外，民主黨通知傳媒，證實前屯門區議員、民主黨中委陳樹英，前往青山警署協助被捕人士時，同樣被警方拘捕。消息指，警方較早前在屯門市中心拘捕數名人士，有示威者及街坊尾隨警車，並得悉被捕人被押送到青山警署，其後多人到警署外聲援及協助，包括陳樹英。

事後民主黨在facebook表示，「中委陳樹英與幾位民主黨區議員前往青山警署，打算協助被捕市民時，到達現場時情況混亂，警察突然拘捕陳樹英，暫時未知拘捕原因。」

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民主黨於facebook發帖表示陳樹英被捕。

街坊指防暴警在未經准許下闖入悅湖山莊範圍。（讀者提供）