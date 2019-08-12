【機場集會】網民召百萬人塞爆機場　機管局今日續實施進出管制

昨日（11日）深水埗遊行終演變成警民衝突，警方入夜後在尖沙嘴疑以布袋彈瞄準一名黑衣少女頭部發射，布袋彈擊穿少女眼罩，碎片疑再插入其右眼。有網民今日（12日）發起「警察還眼」百萬人塞爆機場。 機管局表示，中午12時開始，將繼續實施進出管制安排，持有效登機證及護照，或持有相關証件的機場員工，才能進入一號客運大樓離境大堂（T1）的旅客登記行段，直至另行通知。機管局又希望參與活動人士可以在表達訴求時，尊重其他機場使用者的權利，避免影響機場運作。

有網民今日（12日）發起「警察還眼」百萬人塞爆機場。（資料圖片 / 方家遠攝）

網民將於下午一時起「塞爆」機場，用黑布蒙眼，為少女「討回雙眼」，以及抗議港警濫暴天理不容。

機管局表示，留意到網上有人發起今日於機場進行公眾活動，為維持離境旅客登機過程及客運大樓運作暢順，機管局於今日中午12時開始，將繼續實施進出管制安排，持有有效機票或於24小時內離港的登機證，以及有效護照的離境旅客，或持有相關証件的機場員工，方可進入一號客運大樓離境大堂的旅客登記行段，直至另行通知。

此外，機場保安人員會在現場協助旅客或機場員工進入該處範圍，機管局呼籲旅客預留充裕時間前往機場。

機管局冀表達訴求時 尊重其他機場使用者權利

發言人表示，會密切留意事態發展，並會繼續與機場業務夥伴保持緊密溝通，及有應變措施，確保機場運作順暢；同時希望參與活動人士可以在表達訴求的時，尊重其他機場使用者的權利，避免影響機場運作。機管局將啟動機場緊急應變中心，與業務夥伴協調機場運作。