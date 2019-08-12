【811衝突】區議員目擊太古站內煙霧瀰漫　警方長電梯前驅散

反修例風波持續，全港昨（11日）多區出現示威者快閃圍堵行動，釀成警民流血衝突。有東區區議員於現場目睹事件，其中於港鐵太古站目擊警方進入站內行動的趙家賢認為，警方於長電梯驅散示威者，更開槍發射胡椒球彈，做法與濫殺無辜無異，他其後與在場警員對質，反被威嚇「襲警」。另一區議員鄭達鴻昨視察北角情況，最少目擊4宗市民及記者被疑似福建人襲擊事件，惟警方袖手旁觀。 《香港01》昨日（11日）曾就警方在太古港鐵站的行向警方查詢。

警方昨日（11日）進入太古港鐵站內追捕示威者。（資料圖片/鄭子峰攝）

昨日多區出現示威者突襲行動，及至晚上，警方進入太古港鐵站內追捕示威者，更推進至站內長電梯前，目擊情況的東區區議員趙家賢指，當時警方距離群眾約一米接連開槍發射胡椒球彈，「同致命無分別，有人碌落去，走難咁款」，自己則協助人群疏散。他強烈譴責警方行為，認為與濫殺無辜無異。他隨後以大聲公質問防暴警，有拒透露姓名及職級、自稱指揮官的警員反駁煙霧彌漫是「暴徒」所為，但趙則認為警方推卸責任，「點會唔係催淚彈，蔓延到車站地底，感覺好清楚。」他隨後要求警員對質，拒絕放行離去，豈料對方派出警員阻止，又謂「你係咪想襲警？」

另一名東區區議員鄭達鴻表示，昨日在北角已知有十多人被打，自己全日則最少目睹4宗打市民及記者事件。他指，昨日下午1時起於北角視察，見到疑似福建及大陸人於酒樓聚集，警方亦有派出數百人到場佈防。

他續指，由於民間事前已指北角危險，全日並無示威者出現，多是「落單」市民及記者，襲擊者卻無差別攻擊，質疑警員與對方似有默契，只於旁邊袖手旁觀。他又指，巧合地防暴警員撤離9分鐘後，便有人被打至流血；他又提到，昨日有不少居民感到惶恐，不知如何歸家，向他求助。