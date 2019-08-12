自認記性差找人代考保險牌　財務經理與代考人同認罪　均判社服令

財務經理為想考獲保險牌，把身份證交予一名在酒吧認識的朋友，要求對方代考資格試。惟監考員在其朋友第二次代考時，發現他與分證照片樣貌有別，從而揭發事件。財務經理早前承認兩項串謀使用他人身分證罪，今（12日）被判160小時社會服務令；而代考人亦被判80小時社會服務令。

被告關俊豪找人代考，官指他是始作俑者。(李慧娜攝)

兩人被控串謀使用他人身份證

被告關俊豪及楊文傑均，早前承認兩項串謀使用他人身份證罪。雖然辯方指關只是因記憶力欠佳，才找人代考，現感到後悔，又承諾不會再犯，但裁判官認為，關主動找人代他考試，為始作俑者。

酒吧初相識

案情指，被告於2017年1月初在酒吧認識楊，雖然那次僅是二人首次見面，但被告已問楊可否代他應考保險業的資格試，楊拒絕但二人仍有交換電話。兩人同月15日再見面，被告把身份證交予楊，並要求楊代考翌日的考試。

監考員發現樣貌與身份證不同

楊翌日有代被告應考，並通過考試，他同日把身份證還給被告，卻沒有帶證書，被告之後再將身份證交予楊，要求他於同月18日再代考該試的另一份試卷。楊第二次「代考」時，遭監考員發現其樣貌與身份證不符，從而揭發事件。楊被捕後稱，他代被告考試並沒有收取任何酬勞，只是為幫朋友。

案件編號：ESCC2417/2018、1409/2019