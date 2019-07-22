財務經理為想考獲保險牌　遭監考員發珼找朋友代考　認罪後判

財務經理為想考獲保險牌，把身份證交予一名在酒吧認識的朋友，要求對方代考資格試。惟監考員在其朋友第二次往代考時，發現他與分證照片樣貌有別，從而揭發事件。財務經理今（22日）於東區法院承認兩項串謀使用他人身分證罪。裁判官將判刑押後至下月12日，以待索取被告的背景報告及社會服務令報告。

被告關俊豪，27歲，承認兩項串謀使用他人身份證罪。

案情指，被告於2017年1月初在酒吧認識姓楊的理髮師，雖然那次僅是二人首次見面，但被告已問楊可否代他應考保險業的資格試，楊拒絕但仍有被告交換了電話。兩人同月15日再見面，被告把身份證交予楊，並要求楊代考翌日的考試。楊翌日有代被告應考，並通過考試，他同日把身份證還給被告，卻沒有帶證書，被告之後再將身份證交予楊，要求他於同月18日再代考該試的另一份試卷。楊第二次「代考」時，遭監考員發現其樣貌與身份證不符，從而揭發事件。

楊被捕後稱，他代被告考試並沒有收取任何籌勞，只是為幫朋友。楊亦因這事而被控，他早前已認罪。

辯方求情道，被告3歲確診腦血管瘤及畸形血管增生，學業成績一直受此影響。被告為想供養自小照顧他的姨媽，聽從朋友意見往考保險牌照，他現已深感後悔，認為有負親人的期望，承諾不會再犯。辯方稱，其頭頸腫瘤變大，須立即做手術，案件不涉及金錢利益，望法庭處以緩刑方式處理。

案件編號：ESCC1049/2019