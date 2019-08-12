【逃犯條例】警方示範水炮車　何君堯與泛民罵戰：邊個話我黑社會

警方今日（12日）上午安排立法會保安事務委員會成員，於粉嶺警察機動部隊總部參觀示範使用水炮車，惟何君堯兩度與在場泛民議員發生口角，其中議員問答環節中，何君堯與林卓廷爭執後，拿出手機大聲擾攘問：「邊個話我係黑社會？講清楚！」泛民議員即回應「何君堯係黑社會」等。 委員會主席陳克勤嘗試勸架，要求先完成答問環節，惟何君堯情緒激動，走向泛民議員逐名舉機拍攝，警察公共關係科亦要出面調停，但在場面混亂間，負責回答水炮車問題的警察機動部隊副校長陳健國離場，問答環節腰斬。

何君堯與林卓廷在參觀水炮車環節間發生口角爭執。（歐嘉樂攝）

在示範開始前，民主派到場向傳媒展示標語叫口號期間，何君堯突前來「踩場」，雙方發生口角爭執，民主派隨即喊「警黑合作可恥」、「何君堯、黑社會」等口號、指何君堯是「721幕後黑手」，何君堯反指民主派「叛國」、「勾結美國」等。

在水炮車示範開水後，在議員答問環節，由警察機動部隊副校長陳健國負責解答，建制派及泛民派分左右兩批人站立，輪流發言及提問。在林卓廷發問後，何君堯與他發生口角，何君堯隨即舉起手機拍攝，不斷質問林卓廷、陳志全、梁耀忠、許智峯等，指要告發形容他是黑社會的人，委員會主席陳克勤嘗試介入不果，結果擾嚷期間，答問環節腰斬。