【逃犯條例】警方示範水炮車　問及今日會否出動：未能確定

警方斥資1,660萬元購買三輛俗稱水炮車的人群管理特別用途車，今日（12日）上午安排立法會保安事務委員會成員，於粉嶺警察機動部隊總部參觀示範。 民主派到場向傳媒展示標語叫口號期間，何君堯「踩場」，雙方發生口角爭執，何君堯被指摘是「721幕後黑手」等，何君堯反指民主派「叛國」。

警方今日向傳媒示範水炮車。（歐嘉樂攝）

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水炮車射水前會先作廣播 然後射向人群下肢

警方於11時19分向在場立法會議員和傳媒示範水炮車的出水裝置，警方以「最低壓力」至「最高壓力」，模擬射向20米、30米，以及40米外的人群。而水炮車在噴水前，車內警員均先發出廣播「停止衝擊，否則噴水將你哋驅散」，然後射向人群下肢方向。警方稱，水炮車噴水的目標均為人的下肢，而任何人在受到水炮車噴水攻擊後，會感到「唔舒服，同埋會濕」。

水炮車射出的水 與日常使用的催淚水劑相同

警方過去一直強調會使用「最低武力」驅散人群，就水炮車會否使用「最低武力」，警方稱警務人員會因應現場情況如與示威者的距離等，決定當時的最低武力為何。另外，警方稱，水炮車射出的水及其濃渡，亦與日常使用的催淚水劑相同，並不會對人體有長遠影響。

警方表示，出動水炮車必須經過助理處長（行動）首肯才能使用，未能確定今晚會使用與否。警方續指，不方便公開水炮車最長使用時間，又指「車嘅水缸就係咁大」，需要按實際用水情況等，才能得悉其使用時間，不能劃一使用時間。

警方向立法會議員和傳媒示範水炮車的噴水裝置。（歐嘉樂攝）

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水柱多模式射程 可噴催淚水劑

據資料，水炮車頂部配置兩枝專門用作驅散暴力衝擊人士的噴水裝置，而車輛噴出的水柱，有不同的模式及用途，包括不同射程、噴灑或水柱噴法等，亦可噴射催淚水劑及顏料。左右車頂各有360度攝錄鏡頭。

三種處境下可出動 包括佔路

據保安局今年4月向立法會提交文件，警方已於今年3月完成草擬有關車輛的操作指引，當公眾騷亂出現嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公共秩序或公眾安全造成重大影響時，警方會考慮出動水炮車。出動水炮車須由助理處長（行動）批准，使用噴水裝置會先警告，達到合法目的後，須立即停止使用。