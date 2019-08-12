【逃犯條例】中大研究：民意7月中現黃金交叉　對警不滿超越修例

針對《逃犯條例》修訂及警隊引起的政治風暴由6月爆發至今，未見平息跡象。中文大學新聞與傳播學院傳播與民意調查中心發表最新研究，在多場遊行集會中，詢問在場市民的意見。 研究發現，在6月運動初起之時，市民訴求仍以「撤回」修例佔絕大多數；但隨著民間對警方處理多次遊行集會的手法不滿升溫，在7月14日，即沙田大遊行，民間參與示威的最重要原因，已經轉向為對警隊執法的不滿。

警方在6.12金鐘衝突中，警方被指使用過分武力清場，民間不滿隨後延伸至警隊。（張浩維攝）

初期訴求以撤銷修例佔絕大多數

研究在6.9民陣遊行、6.16民陣遊行、7.1民陣遊行、7.14沙田區遊行、7.21民陣遊行、7.27光復元朗、8月4日將軍澳和港島西遊行中，都有問及參與者的參加目的，樣本每次由數百至一千多人不等。

值得留意的是，在6月9日的大遊行中，民間的訴求仍是以反對《逃犯條例》修訂為絕大多數。研究者詢問市民參與遊行的原因，當時有92.6%受訪者，認為要求政府撤銷逃犯條例修訂「非常重要」。不過在6.12金鐘衝突後，民間的不滿已經不止修例本身。當日警方被指使用過分武力處理示威，發生多宗在場市民被毆打、中信催淚彈圍困事件、襲擊及辱罵記者等。

6月15日，縱使政府表示暫緩修例工作，但翌日仍有大批市民參加6.16的民陣遊行。當日的調查中，有94.8%全面撤銷逃犯條例修訂「非常重要」，同時也有88.9%人認為表達對警方處理示威手法的不滿「非常重要」。在7月1日的七一遊行，認為撤銷修例「非常重要」者降至89.4%，表達對警方不滿的則有84.6%。

▼6.12金鐘衝突▼

7月14日：民意「黃金交叉」 對警不滿超越對修例本身

到了7月14日的沙田區遊行，民意出現「黃金交叉」，認為全面撤銷修例「非常重要」的人為88%；認為表達對警方處理示威手法的不滿「非常重要」者，達90.4%。示威者對警隊的不滿，首次超越了對於反對修例本身。

在往後的7.21民陣遊行及7.27「光復元朗」行動中，認為撤銷修例「非常重要」的進一步降至87.1%和85.1%，但對警方不滿「非常重要」的，已升至90.9%和98.3%。

類似情況亦見於8月4日將軍澳及港島兩次示威中，當日認為撤銷修例「非常重要」的，維持在87.3%、85.9%水平，而對警方不滿「非常重要」的，高達95.4%和95.1%，成為示威者上街的第一大的原因。

此外，成立獨立調查委員會，自7月起已成為民間主要訴求之一。研究者由7月27日加入了這個問題，結果在3場示威中，都有超過九成受訪者認為這「非常重要」；至於「要求主要官員下台」，在6月16日遊行開始被納入研究範圍，該日有63.5%受訪者表示「非常重要」，但隨時間過去，這數字在往後的示威中，已降至約莫四、五成左右。