廚子自稱「孫悟空」　非禮9歲男童兼非法肛交　認罪候判

一名9歲男童去年遺失電話後，一名自稱「孫悟空」的廚師便向對方表示，其電話遭他人取去。對方要拍攝X的露下體影片，才肯交還電話。男童無奈就範，多番被拍片和非禮，甚至遭與男童非法肛交。廚師事後被捕，他今(12日)在高等法院承認罪。法官先索取多份報告，押後判刑。

被告施榮通承認雞姦、非禮一名9歲男童，並拍下其下體。(資料圖片)

被告曾結婚但已離異

被告施榮，39歲，承認非禮和與16歲以下男童非法肛交等6項控罪。

辯方律師求情時指，被告性格內向，讀書時遭到欺凌，加上學業成績欠佳，令他喜歡結織年幼男童。他曾結婚，但最終離異。辯方又指，被告明白案件令事主構成傷害，但案中未有使用暴力。

而法官則指，被告在案中連番犯案，又曾拍片，都是加刑因素。法官先索取被告的精神和心理報告，以及事主的創傷報告，把判刑押後至9月4日。

利用事主欲取回電話心態

案情指，事主(案發時9歲)於去年2月在堅尼地城的公園，結織自稱「孫悟空」的被告。同年4月，事主遺失電話，被告便向事主稱，其電話遭不知名人士取去。而該人聯絡被告，要事主被拍攝影片露下體，才肯交還電話。事主取回電話心切，遂跟隨被告到其住所，並脫褲讓對方拍攝下體及私處。而被告拍攝後，則表示要把片段給該不知名人士觀看。

被告向男童自稱被迫拍其片

被告之後兩度約事主，並藉詞對方遲到，要拍片懲罰對方。事主無奈就範，在傷殘人士廁所脫褲被拍片，期間並遭被告摸下體。而被告更向事主稱不想這些做，只是遭該不知名男子強迫。

被告並曾與男童非法肛交

被告同年4月和5月，再約事主到殘廁和被告的住所，並曾與男童肛交。事件最終報警，警方在被告的電話中找到6段影片和1張相片，拍到有人伸手撫摸的事主下體。而其中一段影片，有一把聲音謂：「上次試左係我唔夾硬黎嘖，今次真係無辦法我先夾硬黎。忍唔忍到？忍唔到就算，放棄。」另一把聲音回應：「影相就得，你插就真頂唔順。」

案件編號：HCCC144/2019