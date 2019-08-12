【機場集會】政府籲集會人士離開　確認安全後才重開機場

反對《逃犯條例》修訂觸發的風波未平，昨天（11日）再次引發全港多區警民衝突。政務司司長張建宗、保安局局長李家超和運輸及房屋局局長陳帆今日（6日）在政府總部舉行記者會。 陳帆指，機場有大批人士舉行集會，認為香港正付出沉重的代價，嚴重影響機場運作，呼籲在場人人士盡快離開機場，現時只能確保乘客、工作人員等人安全後，才會考慮重開機場。 李家超則指，香港現時達危險情況，呼籲示威者切勿參與非法行為，包括現時在機場進行的集會。

陳帆呼籲在場人士盡快離開，指示威人士若和平散去，看不到有驅散人群的需要。（張浩維攝）

有網民號召於機場舉行集會，以示對警方於周日的清場行動中，曾射中一名女子的面部。陳帆認為，香港正付出沉重的代價，指香港國際機場為全球3大客運量最高的機場，是國際航空重要樞杻。他認為今日的集會與過往的機場集會並不相同，今日屬蓄意影響機場運作的集會，影響旅客和附近居民出入，嚴重影響機場運作，呼籲在場人士盡快離開。陳帆又指，示威人士若和平散去，看不到有驅散人群的需要。

他續指，東涌有10萬名居民，加上其他工作人員，全港約80萬人的生計依仗香港機場。他批評今日的機場集會嚴重影響當區居民和香港經濟。他指香港國際機場現時已全面停頓，呼籲在場人人士盡快離開機場，現時只能確保乘客、工作人員等人安全後，才會考慮重開機場。

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李家超又指，香港現時達危險情況，呼籲示威者切勿參與非法行為，包括現時在機場進行的集會。

李家超又指，香港現時達危險情況，呼籲示威者切勿參與非法行為，包括現時在機場進行的集會。（張浩維攝）

警方今日（12日）記者會上，多次被問到機場會否使用催淚彈時，警務處副處長（行動）鄧炳強表示，要用什麼層次的武力，視乎亦留待現場指揮官決定。至於警方會否以武力驅散機場的集會，警察公共關係科高級警司江永祥指，只要示威者和平有序，警方不會干預，但指出機場是重要基礎設施，警方不會容許破壞。