【811衝突】東區醫院逾百醫護靜默抗議　批警使用過度武力

反修例風波持續，全港昨（11日）多區出現警民流血衝突。東區醫院一批醫護今（12日）發起集會靜默抗議，逾百名來自各部門的醫護人員戴上黑口罩，更有人於右眼位置蓋上紗布，及戴上頭盔，抗議警方執法使用過度武力。有醫生直言感到憤怒，狠斥警方不專業，違反使用守則使用非致命武器，足可釀成致命傷亡；亦有護士眼泛淚光，批評警方濫暴行為形同企圖「謀殺」市民。

東區醫院內醫護自發設立連儂牆，表達不滿。（陳淑霞攝)

東區醫院逾百名醫護今日於醫院東翼大堂門口靜默站立抗議，歷時個半小時。他們手持抗議標語，強烈譴責警方的過份武力，亦有多名醫護於右眼位置蓋上紗布，聲援昨日於尖沙咀眼部受傷倒地女子。

是次集會有不少醫生參與，其中王醫生帶上頭盔參加集會，表明要抗議警方使用暴力。他認為，雖然警方聲稱所使用的是非致命武器，但倘不跟規矩及警例，「唔致命都變致命啦」。他又以開藥為喻，若醫生給病人開出過量藥物，亦會對人體帶來副作用，「何況係不斷咁施放催淚彈？」另一名參加集會的醫生認為，警方有責任向外交代有否使用過期催淚彈，因涉及公眾健康，亦需受監察，「我哋如果不慎開咗過期藥，都要由醫管局通報」，而非如警方對此支吾以對。

參加集會的羅醫生則認為，醫生天職是救人，警察則是幫助市民，放下身份後，則大家同是香港人，同坐一條船，不應與民為敵。

任職急症室的醫生認為次事件已非黃藍絲之分，而是道德立場，不得不發聲。（陳淑霞攝)

有任職急症室的醫生則為今次集會，對市民造成的不便致歉。他表示，警方連日行動涉使用過份武力，更有警員直接朝頭射擊，而非純粹驅散人群，會傷及無辜市民，他直言憤怒。他認為今次事件不只是政見之分而是涉及道德立場，「作為人，都唔會容許」。他又指，近日接獲多名受事件影響的市民求診，亦需為被捕人士及警察治療，作為醫生會對所有病人一視同仁，以專業精神謹守崗位。

護士陳先生戴上電單車頭盔抗議。（陳淑霞攝) 有普通內科護士則戴上電單車頭盔抗議，諷刺局勢發展下去，即使在醫院內亦不安全。他認為警方以「最低武力」作盾，但動輒以槍棍擊向示威者，「係可以攞命」。對於有受傷示威者入院，甚至有人頭破血流，他直言心痛，「小小年紀，願意義無反顧，但得到咁樣對待」。他批評，警方運用公權力濫暴，如同披著狼皮，已不能與專業掛勾。