【811衝突】港澳辦斥示威者喪心病狂攻擊警察　港現恐怖主義苗頭

反修例運動持續，警民衝突愈趨激烈，昨晚（11日）多區都爆發嚴重流血事件，民情洶湧。港澳辦今日（12日）突然向傳媒發採訪通知，同日下午4時召開記者會，預料與回應衝突事件有關，是3個星期內舉行的第3次記者會。不過，與上兩次記者會的安排不同，今午的記者會將不會設提問環節。 港澳辦發言人楊光指出，極端示威者「喪心病狂」攻擊警察，已構成嚴重暴力犯罪，並「開始出現恐怖主義苗頭」。

國務院港澳辦新聞發言人楊光在記者會上強烈譴責香港示威者，稱激進極端示威者喪心病狂。（國新辦圖片）

國務院港澳辦新聞發言人楊光在記者會上強烈譴責香港示威者，稱激進極端示威者喪心病狂，屢用極其危險的手段攻擊警察，已構成嚴重暴力犯罪，並「開始出現恐怖主義的苗頭」，這是對香港法治和社會秩序的粗暴踐踏，是對香港市民生命的嚴重威脅。楊光表示，需要依法堅決打擊示威者的暴力行徑，毫不手軟和毫不留情。他又呼籲，香港已經走到了一個重要關頭，所有關心香港前途的人都應該站出來，向犯罪行為和一切暴力份子說不，又指止暴制亂和恢復社會秩序是香港當前壓到一切最緊迫的任務。

楊光又讚揚警隊執法，稱警隊是維持香港社會治安和法治的中堅力量，在止暴制亂的行動中表現專業、克制，他們作出的重要貢獻有目共睹，贏得了包括香港市民在內，所有熱愛和平、安定的人祟高敬意。

反修例風波持續，北京連續3個星期以來，每周都召開記者會，展述中方對香港局勢的立場。港澳辦今午向北京的香港傳媒發通知，稱將在港澳辦舉行小型新聞發佈活動，但因場地有限、時間緊張，採取聯合採訪形式，以抽籤方式決定合共5名攝影及記者入內採訪。然而，與上兩次記者會安排不同，今午的記者會將不設提問環節。