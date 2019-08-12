【811衝突】警方港鐵站內射催淚彈　醫生：粉末可於環境殘留一年

反修例爭議持續，警方驅散人群時發射催淚彈數量之多，被示威者稱為「放題」，昨晚（11日）警方更在港鐵葵芳站室內空間發射催淚彈，現場白煙瀰漫，車站猶如戰場。 本身是內科醫生的公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，在室內發射催淚彈，濃度會較在室外發射更高，如無適當保護，人體可吸入大量有毒催淚煙。她指有文獻顯示，催淚煙粉末可殘留在環境達一年，又提醒如有市民處理受催淚煙污染的物件亦宜戴手套，避免和皮膚接觸。

警方在8月11日於港鐵葵芳站發射催淚彈。（資料圖片／王潔恩攝）

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催淚煙實為化學粉末 可致孕婦流產

現時香港警方使用的催淚彈，主要是含成分「鄰氯代苯亞甲基丙二腈（o‐chlorobenzylidene malononitrile；CS）」，屬微細的化學粉末。根據醫學文獻，吸入催淚煙的症狀包括鼻及氣管灼傷、胸痛、咳嗽、持續流淚，部分亦有肚胃及呼吸系統不適；更可能導致孕婦流產。

此外，急症科專科醫生鄺葆賢與醫護團體的研究團隊，收集過去2個月逾170名前線記者的問卷發現，96%受訪者有久咳、呼吸困難、咳血等呼吸系統症狀；40%人有肚瀉、肚痛及嘔吐等腸道症狀。

警方首次在室內發射催淚彈，位置在港鐵葵芳站。圖為8月12日車站現場情況。（香港01記者攝）

本身是內科醫生的馬仲儀表示，催淚煙並非僅僅是氣體，而是含有細小化學粉末，化學物不會消失且會依附在物件，可以慢慢釋放出環境，亦可以轉化成為劇毒物質山埃。以昨晚在港鐵葵芳站內發射催淚彈為例，煙霧的濃度相信比室外為高，因室內空間有限亦沒有風。催淚粉末可黏附在電梯扶手、售票機甚至通風系統及冷氣系統，如沒有適當的過濾措施，站內空氣將受污染。她指出，過去有文獻指出，催淚煙物質仍可以殘留在戶外環境達一年，而清水未必可以徹底去除。

濕毛巾堵塞窗戶可阻催淚煙湧入民居

馬仲儀又說，暫時沒有研究顯示人體能否、及需時多久才能消除催淚煙物質：「呢啲驅散人群方法一般都唔會多次使用，邊度好似香港，好似唔使錢咁用（催淚彈）？」因此，她暫時看不到有研究反映，催淚粉末會否入血。

另外，之前多次警民衝突當中，警方曾在民居範圍發射催淚彈，有催淚煙湧進民居，引起街坊反彈，如使用濕毛巾堵塞窗戶，能否阻止催淚彈進入民居？馬仲儀指出相信粉末會黏附在毛巾上，阻隔部分催淚煙，但即使要清理毛巾亦應該使用手套，以免接觸身體引起不適。