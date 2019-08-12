【逃犯條例】民間記者會質疑警方扮示威者　促嚴正交代

反對《逃犯條例》修訂風波久未平息，示威遊行甚至堵路等行動遍地開花，警民衝突不絕惹起爭議。一批自稱是網上討論區「連登」用戶人士組成的「民間記者會」，今日（12日）第三次會晤傳媒，並以紅色紗布遮蓋右眼，諷刺警方昨晚疑用布袋彈射擊女示威者令其眼睛受傷，以示不滿。 有警員裝扮示威者並拘捕，民間記者會質疑警方是否想製造及煽動示威者與警方衝突場面，甚至合否參與自編自導自演種種激進行為，要求警方嚴正交代。

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民間記者會三位發言人中，其中兩人分別在右邊眼罩及右眼貼上染紅的紗布。發言人吳先生表示，經過昨晚一役，一名女子在衝突現場受傷，對她致以最深切慰問並靜默30秒。

質疑警方煽動衝突

昨晚在銅鑼灣有無戴委任證、穿黑衣的疑似警察，在示威者人群中拘捕示威者，事後由軍裝警護送登車離開。發言人吳先生質疑，「警方之前不斷譴責的暴動行徑，到底有多少是出自警方的精心策劃？」促請警方立即調查及交代事件，否則質疑警方一直從中煽動衝突，甚至自編自導自演種種激進行為；又認為警方必須公開所有行動指引及守則，否則市民難以分辨警察及黑社會。

從事建築業的羅先生是示威活動參與者之一，坦言自6月9日開始參與這場運動，對有警察疑做臥底混入示威群眾，他說難以認清誰是示威者與否，強調：「因社會有問題，示威者才會走出來。」

羅先生說，參與這場運動一直感心驚膽顫，但指參與並非為神化自己或成名，而是為自己的家出一分力，讓政府知道「我們不是羔羊，是雞蛋，不同的雞蛋集合一起，是可以戰勝不義的高牆。」

質疑警方使用過分武力

對於社會一直有聲音指責部份示威者，採取暴力衝擊行為，吳先生指「沒有人可叫任何人做任何事情，相信市民有自己的抗爭方法。」

吳先生續指，警方昨日在港鐵太古站內在不足一米內行刑式開槍掃射市民、推市民落樓梯；有示威者被布袋彈射穿眼罩等，加上警方於港鐵站內發射催淚彈，質疑警方使用過分武力，認為政府必須成立獨立調查委員會徹查。

至於會否作為代表與政府溝通，吳指成立初衷是要抗衡政府一言堂、還市民事實真相，不會代表任何市民或參與者談判，直言政府應面對全港700萬市民及五大訴求。