【機場集會】航班停飛　港航：受影響旅客兩周內可免費重新訂座

有示威者今日（12日）中午起到香港國際機場集會，抗議警方在早前的示威清場時以暴力對待示威者。由於機管局宣布取消今日餘下航班，大批旅客受影響。 其中，香港航空傍晚發聲明指，因應機場運作嚴重受阻，港航的航班已取消宜至另行通知，若旅客持原定今日由香港出發、並已獲確認的航班機票，可獲即時豁免其重新訂座的費用，但需在8月25日或之前提出訂座要求，出發日期需在今年11月30日或之前。

有逾千市民到機場參與自發集會。（勞顯亮攝）

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港航發聲明稱，受公眾集會影響，機場運作已嚴重受阻。港航的航班已經取消直至另行通知。

受影響乘客兩周內可免費改機票

港航又宣布，即時豁免乘客重新訂座之費用，此項特別豁免適用於所有2019年8月12日或以前經由全球辦事處發出，於2019年8月12日由香港出發並已確認之香港航空機票，並須於2019年8月25日或之前提出有關要求，更改後（新）出發日期必須為2019年11月30日或以前，並且受艙位供應限制。

為了加快為乘客安排行程或退票申請，建議乘客使用「不正常航班改期服務」自助提交改期申請，或於網站提交「退票申請」。乘客若是經旅行社購票，可聯繫有關旅行社查詢相關票務事宜。

籲乘客出發前 先於網上查詢實時航班狀態

聲明建議旅客前往機場前，留意香港航空實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。