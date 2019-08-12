【機場集會】黑衣人潮沿公路徒步往東涌　接機大堂仍有旅客步出

警方於昨晚的清場行動驅散示威者時，發射布袋彈射中一名女子右眼，引發市民今日發起「警察還眼」百萬人塞爆機場行動。不過，有傳警方已調派人手到機場增援，有消息更指，若有衝擊發生，將不排除使用催淚彈。記者到場視察，發現大批市民步往東涌方向離開，但仍有大批人士留守機場。

市民今午發起「警察還眼」百萬人塞爆機場行動，一度有逾五千人參與，惟不斷有消息傳出指，警方於最後一班客機抵港後，會採取清場行動，驅散集會人士。記者於下午五時許往機場視察，青衣機鐵站已有人舉起紙牌，籲人勿再進前往機場，但亦有人指不前往增援，會令留守在機場的集會人士更危險，故仍登上往機場的列車。

下午近六時，有大批身穿黑衣的市民離開機場，沿機場路、北大嶼山公路步往東涌方向。(黃文軒攝)

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下午近六時，有大批身穿黑衣的市民離開機場，沿機場路、北大嶼山公路步往東涌方向，機場的士站仍有不少人排隊等候的士，當中大部分為遊客裝束，拖着行李箱。不過，仍有人選擇留守，離境大堂及接機大堂的樓層分別仍有數百人停留。根據機場接機大堂顯示屏的資料，至今晚8時45分仍有客機由曼谷抵港，接機大堂仍有手持行李的旅客步出，而下午6時半起飛、前往洛杉機的航班，將為今日最後一班自香港開出的客機。

根據機場接機大堂顯示屏的資料，至今晚8時45分仍有客機抵港。(黃桂桂攝)

雖然有大批市民離開機場，但有人指機場內的網絡變差，無法上網收看直播，而現場環境亦變得悶熱。由於一號及二號客運大樓的食肆已全數關閉，有市民放下餅乾、麵包及飲品等食糧，供留守人士應急，紙箱旁亦有少量急救敷料及生理鹽水。