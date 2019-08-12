【葵芳衝突】葵芳站放催淚彈　街坊反應兩極　放多啲VS草菅人命

示威者周日（11日）到多區「快閃」，其中警方於驅散葵芳示威者時，一度進入車站「開火」，警方今承認曾於葵芳站發射兩枚橡膠彈及一枚催淚彈。 有葵芳街坊直斥警方使用過度武力，認為近距離向公眾開槍「草菅人命」，回家時亦被催淚煙刺激眼鼻，亦質疑香港已經不安全。另有市民支持警方強硬執法，認為示威者「乘機作對」。

市民於葵涌廣場外大屏幕觀看警方例行記者。（洪業銘攝）

住在葵芳的街坊鄺小姐指，個人最難接受警方在葵芳站內發射催淚彈：「怎樣都好，不應這麼近距離向公眾開槍，簡直是草菅人命、離譜、不能接受！」她又指，昨晚徹夜難於安睡，「太傷心了，繼721（元朗事件）之後，所以香港人都不會睡得到。」同樣住在葵芳的「魚蛋」指昨日回家時經過葵芳港鐵站時，被殘餘的催淚煙霧刺激眼睛，又聞到強烈氣味，非常不舒服，被問到住在葵芳仍是否覺得安全，他坦言：「覺得住在香港都不安全。」

不過，亦有市民支持警方做法，居於荔景、常到葵芳購物的洪小姐直斥有年輕人「乘機出來搞事作對」，指市民只要不出來搞事，「在家裏關上門窗怎麼會影響到你」，更認為警方「應該放多一點」催淚煙。

警：半開放式車站可用催淚彈

警察公共關係科高級警司江永祥表示，昨晚警方評估葵芳站是半開放式車站，故發射催淚彈，又稱如果警方強硬攻入站內，不知道情況會如何，而使用催淚彈已是「最低武力」。

另外，亦有市民呼籲警民雙方都要克制，市民Sam：「每個地區都是一些人的家，想保護自己的家，只要行動不要令家人擔心就好。」對於尖沙嘴有少女眼睛爆裂，甚至有失明風險，從傳媒片段及相片中可見傷口疑是由布袋彈所致，但警方則稱未能確定少女受傷原因，又歡迎有關女子能提供資料，阿Sam指應先待少女康復：「如果她連命都沒有未能出院，還說什麼要證據。」

亦有市民認為警方責無旁貸，市民Carrie直指，「用常識都知道」一般普通市民不會持槍，「能造成這傷害的只會是警察而非其他人。」她又認為警方涉嫌濫用職權：「之前很多都說示威者扔磚、扔氣油彈，如果他們都可以裝扮成示威者，會不會其實這些事件都是警方指揮，都值得人思考」。