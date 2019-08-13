【811衝突】醫護人員戴黑口罩　紗布蓋眼　伊利沙伯醫院靜坐抗議

反修例風波持續，周日（11日）尖沙咀有女受傷者受警方清場行動波及，右眼浴血重創，激發醫護界抗議集會遍地開花，昨有3間醫院醫護發起集會抗議，今(13日)再有最少12間公立醫院醫護接力，號召靜坐抗議行動。 約200多名醫護人員今日在伊利沙伯醫院D座大堂參與靜坐，大部分人都戴上黑色口罩，有人以紗布遮蓋右眼，聲援懷疑被布袋彈傷及右眼的女士。發起靜坐的醫生批評港府令本港陷入人道災難危機，傷者日多，傷勢日重，認為目前只有一人可以停止暴力，就是特首林鄭月娥。另有醫生自嘲，特首會否同樣認為今天出來示威的醫護人員都是對社會沒有貢獻。有護士斥警方「影衰香港」，形容「仲差過菲律賓警察」；也有參與救援的護士坦言身心俱疲，警方不斷開槍，令醫護人員在現場亦不敢救人，說到難過時幾乎落淚。

在伊利沙伯醫院，醫護人員發起靜坐抗議行動，聲援8月11日在反修例示威當中右眼受傷的女士。（黃寶瑩攝）

今午12時起，不少醫護人員在伊利沙伯醫院D座大堂參與靜坐，高峰時有100多人，部分人及後加入，相信總共約200多名醫生、護士、支援職系員工參與。大部分人都戴上黑色口罩，有人穿上黑色衣服，有人以紗布遮蓋右眼，聲援右眼受傷的女士。靜坐期間，醫護人員手持標語，亦曾高呼「香港警察，企圖謀殺」、「殺人政府，殘害救護」、「警暴為所欲為，政府無所作為」、「香港人加油」等口號。

+ 7 + 6 + 5

醫生：只有林鄭月娥可以叫停暴力

伊院靜坐發起人、急症室醫生黃樂孺稱，今天有13間公立醫院都自發舉辦靜坐抗議，但彼此間沒商討過，相信其他醫院的發起人都是因為眼見香港正面對人道災難，「警察行動和武力升級，令越來越多人受害，他們的傷越來越嚴重，有人死是遲早的事！」他認為目前只有一人可以停止暴力，就是特首林鄭月娥。

他又指，擔心不少人不敢到醫院求診，令不少傷者隱藏在社區之中，他促請食物及衞生局、醫院管理局正視這個問題，「佢哋（官員、管理層）係應該做嘢，否則佢哋做幾多KPI（關鍵績效指標）都冇用，因為最有需要嘅人都唔敢嚟。佢哋成日都話香港嘅醫療水準係世界第一，點解（市民）唔夠膽嚟呢？」

右眼受傷的女士正在伊院留醫，黃樂孺稱自己並非偵探，無法肯定該傷勢是何造成，但認為愈來愈多相片、片段顯示，該女士的眼罩上有狀似布袋彈的物件，希望當局盡快調查，以確定她是因何而傷。

不覺醫院範圍內醫警關係受影響

被問到醫警關係時，他指不覺醫院範圍內醫警關係受影響，雙方只是各做本分，但因應入院的示威者日多，看守病人的警員也增多，對其他病人構成心理壓力。早前網上有醫護指由8月12日起罷工，黃樂孺指他不了解罷工細節，覺得醫院運作未受影響，亦相信醫護人員會一如以往地謹守崗位。

擔任護士的黎先生表示，即使醫護人員到衝突現場亦有危險。（鄭翠碧攝）

有護士帶同豬咀參與靜坐



任職護士7、8年的黎先生特意帶同頭盔和「豬咀」（防毒口罩）參與靜坐，希望譴責警方行動，「是否仍是所謂不致命，或是適當暴力呢？」他批評，有人右眼疑被布袋彈所傷，代表警方使用槍械時並非射向下肢。

他指出急救員角色十分重要，不少醫護放工後也會參與救援，但現時卻需冒生命危險做急救，「呢個已經犯咗國際人權條例，醫護人員係唔應該受到任何戰爭對待，甚至應該受到保護。」

目睹記者頭部中彈 護士坦言那刻不敢去救人



他也曾「發夢」做急救員，最難忘是8月5日深水埗有記者在他十步之內頭部中彈，「嗰刻我真係已經唔敢去救人，即使已經有人大叫『記者受傷』，警察仍然放緊催淚彈，我哋都即刻縮，因為太危險！」他眼見該記者附近並無示威者也中彈，十分心痛，「有時我哋都諗，即使我哋係醫護人員，都有生命危險。」他坦言，「我哋真係好擔心，就算我哋幾中立都好，對方已經再唔係中立，甚至已經去到唔理性嘅態度處理示威者，係好危險。」

身心疲累到哽咽 聽到救護車聲即警覺



他「發夢」次數眾多，稱自己放工就會去示威區，說起自己身心疲累的情況，他一度哽咽，十分感觸，「有時返到屋企，見到衝突場面，都瞓唔到覺。見到阿女（右眼受傷女士）被射爆眼嗰日，我哋好多同事都瞓唔到覺。聽到救護車聲，都會好警覺，諗係咪去現場，呢種精神壓力係無形嘅。」他希望政府正面回應市民訴求。

10多名手術室護士也寧願放棄午飯時間，參與靜坐。（鄭翠碧攝）

寧吃餅乾 放棄午飯時間也靜坐



10多名手術室護士也寧願放棄午飯時間，參與靜坐。郭小姐批評警察用催淚彈傷害一般市民，使用的暴力不恰當，表現亦不專業。何小姐就怒斥，在811衝突中，有示威者雖已被制服，更已求饒，但警方仍用警棍等傷害示威者，「打甩門牙」。

護士斥警方「影衰香港」、「仲差過菲律賓警察」



另一名醫護何小姐認為，香港警察以往在國際間聲譽不差，但近月來的所為，令「警察現時的聲譽仲差過菲律賓的警察！真係影衰香港！」

郭小姐表示，警方應公開使用武力的標準，解釋何謂最低武力。王小姐要求政府設立獨立調查委員會調查警方濫權的情況。

醫生自嘲：可能我哋都對社會冇乜貢獻



而不願透露工作崗位的陳醫生自嘲，早前特首說出來參與示威的都是對社會沒有什麼貢獻的人，「我唔知大家點諗，但係我哋而家醫護坐出嚟，可能都算係對社會冇乜貢獻嘅人啦！可能我哋意見都唔係好重要啦！」他認為，一個社會如同機器，有不同零件組成，缺一不可，政府應重視市民表達的訴求，「每一個地方出現問題都應該正視，更何況而家有幾個器官都出現問題，但你唔去處理佢，淨係成日避避避，作為醫生嚟講覺得唔係好合理。」