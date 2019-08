瑪嘉烈、葵涌醫院逾50醫護斥警濫暴　不滿林鄭「No stake」論

《逃犯條例》爭議風波尚未平息,昨(11日)多區有示威者聚集及展開快閃圍堵行動,終釀成激烈警民衝突及流血事件,瑪嘉烈醫院及葵涌醫院醫護今(12日)發起集會,逾50名醫護人員戴上口罩,手持「示威者眼罩被布袋彈射穿」、「所謂『最低武力』可導致永久傷殘,這還不算黑警濫暴?」等標語。 昨晚警方驅散行動中,尖沙咀有女示威者懷疑遭布袋彈擊中眼部,造成嚴重損傷。有參與集會的醫護表示,對畫面非常心痛,更因此失眠,故今日特意參與集會,表達意見,亦有護士斥其做法有違人道,亦有醫生不滿特首林鄭月娥的「No stake in the society(在社會無建設)」言論。

瑪嘉烈、葵涌醫院逾50醫護集會斥警濫暴。(曾凱欣攝)

多名醫護今於瑪嘉烈醫院專科門診必經的公園位置抗議,參與的醫護人員分別來自瑪嘉烈醫院及葵涌醫護,其中有不同部門的醫生、護士、醫院運作助理、醫務社工等。各人戴上口罩,手持「示威者眼罩被布袋彈射穿」、「所謂『最低武力』可導致永久傷殘,這還不算黑警濫暴?」、「I do not want HK police to hurt the protesters right after I save(我不想所拯救示威者被警察所傷害)」等標語,就昨日全日發生的事件作回應及抗議警方濫暴。

斥警方不當示威者是人看待

昨日驅散行動中,尖沙咀有女示威者懷疑被警方發射的布袋彈擊中眼部。參與集會的瑪嘉烈醫院護士表示,警方的做法有違人道,認為警方在開槍時有不同身體部位可以瞄準,不明白警員為何瞄準其頭部發射。她又相信,警方必定有專業訓練及一套嚴格的指引,質疑警員沒有依循指引,「知法犯法」。她強調即使是普通人,也不應這樣看待生命,認為警方處理手法很暴力,斥警方不當示威者是一個人看待,失去良知和道德底線。

有兒科醫生亦斥警方的處理手法不合理,認為警方應思考開槍的目的,是為驅散示威還是將示威者置於死地。他對事件感到震驚,雖然未知女示威者的確實傷勢,但亦憂心傷者日後無法回復正常視力,甚至失去視力。

文獻指情緒激動時會選擇開槍 質疑警方使用的武力程度

另一名參與集會的醫生指,看見女示威者受傷感到非常難受,認為自己月薪數萬元,但被「推去死」的是一眾年青人,自己就如吃著「鮮血饅頭」,心情複雜又內疚。他指,有些中年人因為「怕輸、怕死、怕失去現在擁有的東西」而不敢走出來,故認為大家應該反思,示威者失去眼睛是否比工作或生活更重要,強調女示威者的眼睛亦很寶貴。

對於警方使用的武力程度和個別警員情緒失控,他提到曾有文獻指出,人會在情緒激動時會選擇開槍,認為若文獻適用於警方,會質疑其使用的武力是否切合示威者的示威程度,又對警員的精神狀態感不安。

斥政府無能 「將個波交比示威者」

一名不願上鏡的兒科醫生指,參與今次集會主要源於近日眼見政府和警員不受控制,特首林鄭月娥更沒有回應市民訴求。他又對林鄭早前在記者會上回應傳媒英文提問有關香港經濟問題時,形容示威者是「no stake in the society」深感慨憤,斥政府完全沒有理解示威者行動背後的原因,認為政府無能、不去處理問題,只是不斷作出譴責,等同「將個波交比示威者」,令人誤以為示威者是事件的始作俑者,質疑林鄭才是事件的起因。