【逃犯條例】中大研究：政府未回應訴求　和理非漸認同運動激進化

在今次反《逃犯條例》修例風暴中，「兄弟爬山，各自努力」成為示威者之間一個相當重要的口號，意指「和理非」、「勇武」或是其他路線的示威者各有各做，互相補位，不割席。中文大學新聞與傳播學院傳播與民意調查中心發表最新研究，在《逃犯條例》爭議引發的多場示威中，詢問參與市民的意見，包括他們對激烈抗爭的接受程度。 按照研究結果，雖然整體而言激進的手段未必是參與者主流意見，但值得留意的是有升溫趨勢，愈來愈多「和理非」參與者認同「在政府一意孤行的情況下，抗爭者使用武力是可以理解的」、「激進的示威手段可以令政府聆聽民意」。而對於一旦政府持續拒絕回應民意，認同應把抗爭升級的人，亦呈上升之勢。

7月1日，示威者手段升級，衝擊立法會，更有人噴上「是你教我們和平遊行是沒用」字句。（羅君豪攝）

受訪者限於「和理非」

研究報告起初已指出，基於現實限制，縱使每次遊行或多或少都有「勇武」的後續行動，但今次調查的對象限於參與和平集會的人士，以及少數非最前線的「激進示威者」，並不包括最前線的「勇武派」。因為這考慮到研究人員的安全，以及現實上「勇武派」較大機會拒絕受訪。另外，每條問題搜集資訊的示威現場都有些許不同，需要留意。

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1. 「激進的示威手段可以令政府聆聴民意」

其中在「激進的示威手段可以令政府聆聴民意」的問題上，6月至今的浮動比較明顯。在6.12金鐘示威當日，僅有38.2%受訪者表示「贊成」或「非常贊成」，隨後數字有不少起落，最高峰時是7月27日的光復元朗行動，達65.5%。在8月4日將軍澳及港島西兩場遊行中，數字回落至分別50.1%及47.3%，但接近五成的佔比，但仍明顯比6.12當日不足四成為高。

2. 「在政府一意孤行的情況下，抗爭者使用武力是可以理解的」

這個問題，研究者一共在6個示威現場搜集資料。在6月16日民陣大遊行時，「贊成」或「非常贊成」這句說話的受訪者只有69.1%，但往後的數字明顯上升，七一遊行當日有83.5%受訪者認同。往後，「贊成」或「非常贊成」的受訪者都超過九成。

3. 「和平集會和衝擊行動互相配合才可以達到最大效果」

對於和理非和勇武「兄弟爬山，各自努力」的說法，研究在6月17日政府總部一帶的集會中，有79.6%受訪者表示「贊成」或「非常贊成」，但這個數字後來有所上升，在8月4日的將軍澳及港島兩場遊行中，支持的人分別達到86.7%及88.5%。

4. 「假如政府除了暫緩立法之外不再作任何讓步，你認為運動的下一步應該怎樣？」

整體而言，受訪的人都認為要繼續動員，不過對於手段是否升級，則有明顯的變化。認為「進一步把抗爭升級」的人，在6.21集會、圍堵警察總部行動中，有46.1%；認為「以現時的抗爭形式及規模，定期動員示威」的受訪者，則有43.5%。

這個數字隨後亦有所浮動，但較多時候都是支持「升級」的數字，稍多於「維持規模」。到8月4日的將軍澳及港島兩場示威中，支持「升級」的分別達50.7%和54.1%，支持「維持規模」的，則只有分別41.0%和38.7%。可見，如政府不回應民間訴求，即使是在和理非參與者之中，認同升級的人，也有增加的趨勢。