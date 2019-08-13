【逃犯條例】林鄭：香港已進入緊急情況　是否想推向粉身碎骨深淵

行政會議今早(13日)復會，特首林鄭月娥於會前見記者，她甫開口便稱，香港已經進入一個緊急情況，社會變得不安全和不穩定，不論是使暴力或縱容暴力都只會把香港推上一條不歸路，令香港社會陷入焦慮和危險的境地。她又語帶哽咽地說，過去一星期發生的情況，恐怕香港向來被視為尊重法治的安全社會，將會是非常之危險；而香港一向開放自由和包容的經濟城市，恐怕會出現「五癆七傷」，懇請市民放下歧見，「用一分鐘想一想，看看我們的城市，我們這一個家，大家是否忍心把這個家推落粉身碎骨的深淵呢？」 她又指，當一切平靜之後，「真誠的對話，修補撕裂，重建社會和諧將會開始」。

林鄭月娥批評，示威者以自由和正義之名做出各種目無法紀的破壞行為，損害本港的法治。（李澤彤攝）



林鄭月娥表示，看見香港過去一星期發生的情況，擔心香港將會走上一條不歸路。首先，大規模的惡意不合作運動在各區蔓延，行動包括不定時不定點地堵塞鐵路和隧道，上下班的市民因而受到影響。據她在港鐵取得的數字，有一日乘客人次是頓減200萬人，反映很多當日需要搭地鐵的市民受到影響。此外，昨日示威者癱瘓機場，令遊行和經商人士受到影響。

好又指，示威者堵塞過海隧道、攻擊警署，用武器攻擊警察，形容香港已進入荒亂的局面，令很多人擔心不能外出。

林鄭月娥批評，示威者以自由和正義之名做出各種目無法紀的破壞行為，損害本港的法治，指出法治是香港重要的核心價值，如果法治受損，其他事物亦會受到破壞。她說，示威者為了達到摧毀法治目的，大規模地攻擊法治機關，當中首當其衝的便是警隊，當局網上和日常示威中，發現大量鼓吹仇警、黑警的言論，或利用圖片和短片等惡意攻擊警察，把警隊和市民放在對立面，形容這樣「對香港完全沒好處」。

林鄭月娥（前排右）上周五(9日)視察黃大仙紀律部隊宿舍日前被暴徒破壞的損毀情況。(政府新聞處提供)

林鄭月娥又說，警隊是維持香港法治的重要支柱，但更令她憤怒的是，這種攻擊是蔓延到警員的家屬，「我親眼見到黃大仙紀律部隊宿舍受到的破壞，這些是民居來的，他們是居民，他們的焦慮擔心，惶惶不可終日的情況。」看見總總情況，她擔心香港向來被視為尊重法治的安全社會，將會變得非常危險，呼籲市民先制止暴力，平靜下來後再開展真誠對話，修補撕裂和重建社會和諧。