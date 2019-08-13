內地網傳CX899不准經大陸空域　國泰：不載客機讓路其他航班

中國內地民航局上周五（9日）向國泰航空發出重大航空安全風險警示，當中包括規定國泰必須向內地提供所有飛往內地航班的機組人員身份資料。內地民航討論區及微博近日流傳，原定於周日（11日）由紐約飛往香港的CX899航班，資料顯示該班航機轉降至大阪，有網民聲稱該航班沒有提交機組人員名單，因而被禁途徑中國領空。 國泰航空回覆《香港01》澄清，該航班為不載客航班，轉飛至大阪是為減輕香港機場的負擔，讓其他載客航班先行回港。

內地民航討論區有網民聲稱，國泰航空CX899航班沒有提交機組人員名單，因而被禁途徑中國領空。（網頁截圖）

內地討論區「民航社區」昨日有文章聲稱，國泰航空CX899因為未獲准進入中國領空，從而需要迫降大阪關西機場，更稱延遲20小時還未有取得內地入境許可。相關消息在微博瘋傳，不少貼文以「國泰CX899被禁止進入中國領空」作標籤。

《香港01》記者翻查本港機管局資料，該CX899航班原定於本港時間昨日（12日）凌晨5時30分，由美國紐瓦克自由國際機場飛抵香港，惟目前該航班仍停泊於大阪關西機場，現況為「延遲」。然而，下一班CX899航班似乎未有受網民所述的「影響」，今日凌晨5時16分準時抵達香港機場閘口。

參考航空網站「flightradar24」資料，CX899過往大多取道北極航線，途徑北極地區、俄羅斯領空、蒙古領空、中國領空飛抵香港。於美國東部時間8月11日由紐約起飛的CX899航班，飛越俄羅斯東西伯利亞上空時，未有如常飛越蒙古領空及中國領空，而是循東南方向進入日本領空，最後降落大阪關西機場。

國泰航空今日下午回覆《香港01》時澄清，香港國際機場昨日實施航空交通管制，航空交通擁擠，有見不少長途航班正接近香港國際機場途中，為盡量減低對乘客的不便，因此國泰安排由美國紐瓦克自由國際機場前往香港的不載客航班CX899，轉飛至大阪，減輕機場的負擔，並讓其他載客航班先行回港。

內地民航局日前向國泰航空發出重大航空安全風險警示，並提出三點要求，禁止所有參與及支持非法遊行衝擊的機組人員飛內地航班或領空。國泰航空行政總裁何杲上周六（10日）就事件向員工發信，指內地航線是國泰的「核心業務」，即使有大量航線飛往歐洲及美國，仍需飛越內地領空，故按照法例國泰航空必須遵從民航局要求。