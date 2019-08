【逃犯條例】民航局向國泰發警示　CEO：內地是核心業務須遵法規

反修訂《逃犯條例》遊行觸發的警民衝突持續,7月28日中上環衝突中,有44人被控暴動罪,其中一人為國泰航空機師。內地民航局昨日(9日)向國泰航空發出重大航空安全風險警示,並提出三點要求,禁止所有參與及支持非法遊行衝擊的機組人員飛內地航班或領空。國泰昨晚隨即表示,會仔細研究相關指示,並認真處理及跟進。 國泰航空行政總裁何杲今日(10日)就事件向員工發信,指內地航線是國泰的「核心業務」,即使有大量航線飛往歐洲及美國,仍需飛越內地領空,故按照法例國泰航空必須遵從民航局要求。換言之,所有國泰員工需滿足民航局列出的三點要求,且明天(11日)起,所有飛往內地的機組人員必須提交身份資料予內地機構審核,否則航班或不能成功降落。

國泰航空行政總裁何杲今日(10日)向員工發信件,解釋內地是國泰集團的核心業務,對民航局提出的三點要求必須遵從。(資料圖片)

民航局要求國泰機飛越領空 也需提交機組人員資料

民航局昨晚7時發公告,表示國泰航空近日多宗事件,包括有飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪,且未被禁飛以及惡意泄露航班旅客信息等事件,顯示存在安全風險隱患,故向國泰航空發出重大航空安全風險警示,並提出三點要求。

其中包括今日(10日)起禁止所有參與及支持非法遊行示威、暴力衝擊的機組人員飛內地航班;所有飛往或飛越內地航空機組人員,必須提供身份資料並得到內地機構審核,否則內地不會接收該航班;以及提供內部管控及提升飛行安全等措施。

國泰昨晚表示,正仔細研究有關指示,會認真處理及跟進。同時又指,國泰始終把旅客的安全視作首要考量,對於任何有可能威脅航空安全的不當且不專業的行為都保持零容忍,一經發現,嚴肅處理。

國泰航空行政總裁何杲向員工發信,當中提及近日有員工參與大型公眾活動,應予以尊重。(資料圖片)

行政總裁何杲:大部分歐美航線飛越內地領空

國泰航空行政總裁何杲今日(10日)向員工發信,回應民航局昨晚向國泰發出的警示及要求。信中提及,對國泰集團而言內地是「核心業務」(Key to our business),即使大部分航線飛往歐洲及美國,依然需飛越內地領空,國泰須遵守香港及所有會飛往的國家航空法規。

故民航局昨晚提出的要求,國泰必須遵從(We must and will comply),意味所有國泰的員工要履行職責,並滿足民航局提出的上述要求,包括由明天(11日)起,所有飛往內地的機組人員必須提交身份資料予內地機構審核,否則航班將不能成功降落或飛越內地領空。

國泰航空今日向職員發信件,當中提及內地是國泰集團的核心業務,所有職員必須履行民航局昨晚提出的要求。(國泰航空提供信件)

不容忍員工有網絡欺凌行為

何杲於信中重申,國泰航空主要著重給予旅客安全、舒適的飛行體驗。對於有員工參與近日的大型公眾活動,則指各人持有不同意見,應尊重彼此。惟強調絕不容忍任何威脅航空安全的行為,包括任何構成網絡欺凌的行為。他同時又指,現時對香港人而是艱巨的時刻,惟相信所有國泰員工將繼續以專業態度為客人提供服務。