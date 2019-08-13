【逃犯條例】跨界別組織批警方執法不公　鍾劍華：源於施政暴力

反對《逃犯條例》修訂風波愈演愈烈，各區出現快閃式圍堵示威行動，最終演變成警民衝突，而警方則被批過分使用武力，包括周日（11日）於港鐵葵芳站內發射催淚彈。 有跨界別組織今日（13日）召開記者會，批評政府縱容警方濫用武力，漠視市民訴求。理大社會政策研究中心主任鍾劍華表示，最可怕的暴力，是以合法包裝的政權暴力，強調近期的暴力衝突，源於施政暴力。他又指中央將事件定性為「顏色革命」，是嘗試將警方的武力清場合理化。

警方近日抱受批評，被指濫用武力。（資料圖片／余俊亮攝）

跨界別組織「和理同行」今日召開記者會，成員包括資深傳媒人程翔、香港大學法律學院首席講師張達明、理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華、科技大學社會科學系副教授成名等。

昨日（12日）港澳辦召開記者會時，形容示威「出現恐怖主義苗頭」，鍾劍華質疑，中央意圖為事件定性，合理化武力清場。他續稱，不會支持使用武力，但暴力亦有不同種類，最可怕是以合法包裝的政權暴力，而非示威者的暴力，促請政府遏止警方的暴力，如政府及警方其身不正，無法令示威降溫。他又稱，早前元朗、荃灣、北角都有白衣人襲擊市民，但警方的表現卻縱容這類暴力。

「和理同行」今日召開記者會。（「和理同行」提供相片）

監警會前委員張達明表示，曾處理過警員沒有展示編號及委任證的個案，當時警隊高層亦認為有不妥，但指只屬少數人的問題，故可迅速糾正問題；惟現時以千計的警員有同類問題，甚至喬裝成示威者，之後又不願展示委任證。他續稱，現時反映警隊高層縱容警員不守規則，即使有違法問題亦難以追究，直言警隊已不再是「專業一流」。

張達明又稱，警員喬裝成示威者，亦沒有法律豁免權，如參與煽動，亦同樣是違法，警隊需作刑事調查，而非只交由投訴警察課跟進。張又認為，過往舉辦了多次「和理非」遊行集會，但政府始終不聽民意，因此現實中必定出現勇武抗爭。