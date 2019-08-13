【機場集會】示威者與澳洲旅客爭論　官媒：廢青被懟得語無倫次

反《逃犯條例》修訂的示威者昨日（12日）在機場抵港大堂舉行集會，機場管理局停飛所有航班，期間示威者與一名來自澳洲的商務旅客發生爭論，該名旅客多次強調「香港是中國的一部份」，又指「香港變得很糟並非因為中國，而是因為你們這樣的人搞的活動」。 示威者則不斷問該名旅客「你是否只關心個人旅程？」又稱「當香港變成中國的時候，你在這裏就沒有生意可做了。」 內地多間官媒對此事作出評論。《人民日報》指出，「任憑這名老外苦口婆心，可就是叫不醒這群激進示威者。」《環球時報》說，示威者一直在重複表達同樣的意思，高高在上的姿態溢於言表。央視則稱「香港『廢青』，被這個硬核老外狠狠打臉了」。

示威者與一名澳洲旅客在機場發生爭吵。（影片截圖）

《環球時報》報道指，事發時示威者及部份疑似港媒記者「在候機廳圍堵一位外國人」。這位外國人說，他來自澳洲，已經在中國生活6年，是從中國內地入境香港。

現場片段可見，澳洲男子對示威者說，香港愈早成為中國內地的一部份，香港就會愈好，「而且本來就是這樣設計的」，又指每個國家都認為，香港和台灣是中國的一部份。面對示威者反復追問「你關心的是你的個人旅程，對嗎？你是否因為航班延誤而生氣或感到不安？但我們卻是花時間在這裏抗議。」男子表示，「你需要工作，去找份工作吧！」又強調自己無法趕上飛機。

示威者又聲稱抗議是為保證現有的「兩制」不被改變，「當香港變成中國的時候，你在這裏就沒有生意可做了。」澳洲男子則回應稱，他不僅在香港有生意，在內地也有，又質問示威者「告訴我誰破壞了香港的制度？告訴我他們的名字，有誰？」示威者則說這是系統性腐敗，並不只是幾個人的問題。

大批黑衣示威者周二（12日）到機場集會。（袁澍攝）

人民日報：示威者邏輯荒腔走板

《環球時報》說，這些「激進示威者和疑似港媒記者」屢次刁難、圍堵這名澳洲旅客，結果被「硬剛」（按：內地用語，多指言辭強硬回擊），即便他們反覆追問，這名澳洲人同樣堅持自己的觀點。當被問及究竟是誰破壞香港體制時，他們卻「尷尬地呵呵一笑，避而不談，顧左右而言他」。

《人民日報》在「微評」中指，言者諄諄，聽者藐藐，「任憑這名老外苦口婆心，可就是叫不醒這群激進示威者。」又指示威者「顛來倒去的車軲轆話，荒腔走板的雜糅邏輯，自以為是的膚淺話術」，言行之醜不僅露出格局之小，更曝出視野之窄，「沒工作找工作，有工作去工作，該幹正事，莫走邪道。」

央視新聞客戶端則指，「廢青」不斷刁難乘客，但這次遇到的是一個「硬核」老外，結果「港獨」們就被狠狠「打臉」，「直接被懟得語無倫次了！」

（綜合報道）