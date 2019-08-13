【811衝突】瑪麗醫護集會抗警暴　前線急救員：我也怕非法集結罪

有醫護人員於今日（13日）發起集會，抗議近日警察使用過分武力、漠視病人私隱，對民居或公共交通工具發放催淚彈。多名醫護人員到台上發言，其中有曾到示威衝突前線擔任急救員、頭戴「豬咀」的護士，批評警方對急救員及記者發射催淚彈，是對自己公職不負責任的做法。她亦指出白色恐怖情況嚴重，即使只是到場提供人道救援工作的她也不敢公開身份，害怕要承受非法集結的罪名。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則指出，香港是法治社會，任何人犯法都要被調查，警方近日行為需要被調查。他亦呼籲特首林鄭月娥履行競選承諾，聆聽市民意見。

全港多間醫院今日（13日）都有醫護人員集會，稱抗議警方驅散示威者時使用過份武力。（歐嘉樂攝）

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前線救護員：不論職業立場，傷者應該得到照顧

在8月11日到尖沙咀現場擔任急救員的護士描述當日在警署外救援的情況，她當日與10幾個急救員及記者身穿反光衣，離示威者衝擊的地點很遠，但她指「警方仍然將槍頭指向沒有示威者，只有急救員及記者的地方」，最後有兩個手足也因催淚彈而受傷。 她強調自己考到急救員的牌照，「不是一份工」而是有一份責任，有責任讓受傷的人得到生理或心理上的照顧，不論他是警察，是黑社會或政府口中的暴徒。她指「示威者受傷時、需要求助時不應該被人問話，要覺得自己要坐10年暴動罪。」

只是站在行人路救護她，直到今日仍然不敢露出真面目上台發言，指「我也害怕，害怕要承受非法集結的罪名」，不明白為什麼救人都要匿名。她續指，警察都有其責任，要對自己負責的責任和，希望警察對自己當日諾下的誓言負責任，遵守公職而不是毆打年輕人。她指出很多示威者都只是10多歲的年輕人，即使受到不人道的傷害、被歧視，被侮辱，亦不敢報警，她說「這是香港的遺憾」。

何栢良發言時指香港是一個法治社會，任何人犯法都要被調查。（歐嘉樂攝）

警察行為知法犯法 當局應該調查

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良發言時指香港是一個法治社會，任何人犯法都要被調查，不論是醫生、富豪，政務司或特首。但兩個月來不同媒體報道和直播警察多次知法犯法，成為初步證據，但仍然未被調查。他指出現時警方使用過分武力的情況比朱經緯案、七警案更過分，希望當局正視問題。

另外，他以特首選委的身份宣讀林鄭月娥當年參選特首時的政綱，指林鄭月娥曾承諾盡最大努力化解社會撕裂，讓社會上所有人都感到幸福。但林鄭月娥近日完全沒有聆聽民意，或任何行動。他呼籲林鄭月娥每日晚上入睡之前讀一次自己的政綱，指她一天還是特首就還有責任「找數」，有責任兌現競選承諾。

陳子泰指看到這麼多人走出來，非常感動。（歐嘉樂攝）

警方漠視病人私隱 與示威者武力嚴重不對等

前綫醫生聯盟副主席陳子泰指出留意到很多出席今日集會的醫護都是首次參與政治，而今日的集會亦沒有「大台」。他表示看到這幾天發生的事，其實很害怕站出來表達意見，但今日仍然看到這麼多人走出來非常感動。居住於太古的陳子泰前日看到警察進入港鐵站暴力搜捕示威者，令市民遇事都不敢報警。

他又指出警暴問題嚴重，警察及示威者武力嚴重不對等，警察有催淚彈及水炮等武器，更向非示威地點如民居發射催淚彈，明顯超越市民所使用的武力。更甚的是，警察漠視病人私隱，到急症室搜捕示威者，令他們受傷時只能找義務醫生，影響其健康。他希望警方能夠尊重自己的專業，社會全面停止衝突，政府面對市民訴求。