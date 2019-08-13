【機場集會】七大民航系統工會強烈譴責擾亂機場行為　籲懸崖勒馬

周日（11日）警方武力清場行動備受爭議，有女示威者疑被警員用布袋彈射傷眼睛，鮮血直流。有市民連續兩日發起「警察還眼」行動塞爆機場，大批航班取消，今日下午4時半開始，由於示威者堵塞機場離境閘口，所有航班登記服務暫停，意味無法入閘的旅客將未能乘飛機離境。 工聯會屬下的七個民航系統工會發表聯合聲明，強烈譴責機場示威者嚴重擾亂機場運作行為，並再次嚴正要求示威者懸崖勒馬，停止一切在機場的示威行動，不要再以香港的經濟命脈作為賭注，讓香港社會重回和諧安寧。

七個民航系統工會要求示威者懸崖勒馬，停止一切在機場的示威行動。（鄭子峰攝）

七個民航系統工會（包括香港民用航空事業職工總會、香港航空貨運及速遞業工會、香港航空業總工會、香港空運貨站職工會、香港機場地勤服務職工會、香港機場餐飲業僱員工會、國泰航空服務職工會）再發聲明，形容「昨天香港國際機場經歷了自落成運作以來最混亂的一天」，指出機場運作被癱瘓，機管局被逼將逾230班航班全部取消，影響了大批出入境旅客行程安排，不少工友因此未能上班，認為嚴重損害工人生計及香港經濟發展。

有市民連續兩日發起「警察還眼」行動塞爆機場，以示對警方疑用布袋彈射擊示威者眼部的不滿。（鄭子峰攝）

工會反對損害機場運作和美譽 達政治目的

工會強烈反對示威者以機場作賭注來要脅政府，又強烈譴責示威者今日變本加厲，阻塞離境大堂門閘口，意圖阻止離境旅客進入禁區乘搭飛機。工會又指，注意到網上有人打算將矛頭由干擾客運的運作擴展至貨運運作，但認為因中美貿易戰緣故，機場處理的貨量已持續下跌，昨天一事可能面臨客運量及貨運量大幅下降情況，故對此感到憂心忡忡及感到憤怒，堅決反對以損害香港機場運作和美譽達到一己政治目的的行動。

工會又提到，現時機場示威行動未向警方申請及獲發不反對通知書，是一個有違香港法律的行動，明確要求政府、機管局及警方以香港市民的公眾利益為依歸，依法行使應有職權和落實各項執法行動，全力使整體社會及機場儘快恢復安寧。工會呼籲會員、工友及廣大市民不要參與其中，並旗幟鮮明地反對和抵制一切擾亂社會秩序和暴力的行為。