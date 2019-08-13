【機場集會】示威人潮湧往機場T2大樓阻去路　旅客受驚花容失色

反修例風波持續，機場昨因示威活動一度癱瘓，市民今日繼續響應「以眼還眼」行動，逾千人現身機場參與集會。現場聚集市民不斷增多，部分示威者陸續「轉場」，由最初留守一號客運大樓（T1）接機大堂，突然上到離境大堂閘口前聚集，更有示威者開發新策略，相繼進佔機場二號客運大樓（T2），並意圖於離境大堂前堵路。大批輪候安檢的旅客始料未及，雙方一度發生口角，亦有旅客受驚哭泣，有小孩受驚緊抱地依偎父母。 機管局於下午5時15分宣布，受公眾在機場集會影響，客運大樓運作嚴重受阻，所有航班登記服務已於下午4時30分暫停。今日其餘離港及抵港航班將繼續運作，航空公司將就未能完成航班登機程序的旅客作出安排。

示威者湧至機場T2位置，有旅客去路受阻，始料不及，一度大哭。（陳芷昕攝）

機場今日陸續恢復運作，逾千名市民留守聚集，並分佈於機場接機大堂、離境大堂位置，其後機場一號客運大樓（T1）關閉所有自助安檢閘口。示威人潮亦擴散至二號客運大樓，及至下午4時許，有示威者開始移師陣地，改往T2聚集，有示威者嘗試阻擋旅客通往離境樓層的電梯及升降機，有遊客不滿去路被阻，一度鼓噪，雙方發生口角，擾釀一分鐘後，有機場員工帶走該名遊客。

大批遊客隨後成功開路，湧至離境樓層，有遊客遇突發事件花容失色，一度嚇哭，亦有小朋友緊抓父母。現場環境擠迫，有遊客險失足，示威者扶著該名遊客，並著他們小心。