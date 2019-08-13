【機場集會】千人再靜坐集會　旅議會：至今97個旅行團取消或延誤

繼昨日（12日）有大批市民前往機場參與「警察還眼」集會，機場一度暫停運作。有網民今（13日）再發起機場集會，下午三時許，北面及南面離境大堂外有逾千名身穿黑衣的人士靜坐，機管局下午5時宣布，所有航班登機服務在下午4點半暫停，離港和抵港的航班將繼續運作。 香港旅遊業議會表示，截至今日有近100個旅行團、逾2,100人，需取消或延誤出發及返港，當中有56團、逾1,260人滯留外地未能如期回港。

8月13日機場集會，不少航班取消。（鄭子峰攝）

旅議會主席黃進達表示，在昨日及今日，有至少27個由本港出發的旅行團需要取消，涉及630名團客；14團、270人受延遲；另原定昨、今抵港的56個旅行團、1,260人受影響，延誤返港。

《逃犯條例》修訂風波持續，引起連串遊行集會，並蔓延至多區。因周日（11日）警方在尖沙嘴清場期間，有女示威者眼部疑中布袋彈受傷，可能會永久失去視力，大批市民不滿警方濫權，一連兩日發起機場集會。由於集會人數眾多，機管局昨日下午以機場運作嚴重受阻為由，取消昨午至今晨6時前所有餘下航班。

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而今日約下午二時半，身穿黑衣、戴口罩、眼罩遮蓋單眼的市民，原本在接機大堂靜坐集會，其後走上離境大堂，並高呼「五大訴求」等口號。由於參與集會的人數愈趨增多，機管局於下午5時宣布，所有航班登記服務於下午4時半暫停，今日其餘離港及抵港航班將繼續運作，航空公司將就未能完成航班登機程序的旅客作出安排。而目前機場快綫列車服務已調整班次，維持15分鐘一班。