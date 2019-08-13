【逃犯條例】「愛」字團體尖沙咀升旗　噴「殺他死」促警嚴正執法

有團體今午（13日）到尖沙咀地標「五枝旗桿」自行升旗，並用「殺他死」噴射印有曱甴圖案的紙張，抗議有人破壞國旗，並支持警察嚴正執法。

有團體今午到尖沙咀升旗，並用「殺他死」噴射印有曱甴圖案的紙張。（李樂天攝）

聲稱要發揚「愛國愛家」精神的團體「同心護港」今午（13日）到尖沙咀海港城地標「五枝旗桿」自行升旗，並在旗桿附近地上放置印有卡通曱甴圖案的紙張，然後用「殺他死」不斷噴射，抗議近日疑有反修例示威者破壞國旗，支持警察嚴正執法。

活動約有四十人出席，在場所見，不少參與人士用普通話溝通，也有路過中國內地遊客即興參與，有人唱國歌、紅歌，亦有人不斷叫「中國共產黨萬歲」等口號。

有人以「殺他死」噴射地上的道具。（李樂天攝）

受近日事件影響，「五枝旗桿」被圍欄封阻，並沒有旗幟。參加者爬上旗桿底放置自備的國旗，在活動完畢後卻重新把國旗除下拿走。

團體召集人，報稱為的士司機的曹達明表示：「自政府「反修例」以來有很多黑衣暴徒破壞國旗，犯了香港國旗法，今日的目的是令破壞國旗的人知道這是國家的地方，不容他們搗亂。」

團體召集人曹達明。（李樂天攝）

被問到有女示威者被射爆眼，他認為醫生未有公佈傷勢，所以有理由懷疑她是不敢講出被自己人打傷的真相，而東區醫院醫護人員抗議是因受到不實報導影響。他亦認為過期催淚彈沒有殺傷力，只是影響準繩度。曹亦向外國遊客叫囂「get out」，卻在訪問時表示支持旅遊業。

參加者郭先生從朋友電話得知活動，專程來到表達訴求，「對曱甴要殺他死」，亦有中國內地遊客激動地表示：「看見國旗，聽見國歌就當然要留下來。」