【逃犯條例】人權監察每日向聯合國簡報港情況　批警變無紀律部隊

修訂《逃犯條例》風波出現多次警民衝突，警方處理手法備受爭議。香港人權組織總幹事羅沃啟今日（13日）指出，現時每日向聯合國遞交簡報，交代警方濫權的情況，他批評警方已變無紀律部隊。 8.11衝突中，警方將部分被捕示威者帶到偏遠的文錦渡新屋嶺拘留中心，有人在未見律師情況下落口供。律師陳惠源指出，若警方在恐嚇下錄取口供，被告有權作出「案中案」挑戰證供內容，但同時會令被告承受時間和精神壓力「過程慘痛」。

人權監察副主席、律師莊耀洸。(彭詩毅攝)

香港人權組織總幹事羅沃啟指出，聯合國的《執法人員守則》和《執法人員使用武力和火器的基本原則》規範警方行為，他形容警方侵權越來越厲害，包括涉嫌從後向示威者開槍等，他批評警方已從「紀律部隊變成無紀律部隊」，「執法與犯法無分別」。

羅沃啟表示，香港人權監察已就警方濫權的情況，每日向聯合國遞交簡報，他指聯合國亦憂慮香港的情況，歡迎人權監察繼續提供資料。

人權監察副主席、律師莊耀洸表示，市民可透過「疏忽賠償」向警方民事索償。他解釋，只要有關行為可合理預見對他人構成危險，而涉事人亦最終受傷，警方與平民無異，其執法行為同樣可被告疏忽，去年英國已出現一宗案例。

8.11衝突部分示威者被送往近內地的文錦渡新屋嶺拘留中心，該處專門拘留非法入境者，但義務律師要待3、4個小時才能與被捕者見面。蔡梓蘊強調，被捕者有權找律師協助，最理想是在獲緘默權等法律意見後才錄取警誡供詞，但當日在律師真空期間，警方已趁機向部份被捕者錄取警誡供詞。

律師陳惠源指出，錄取證供過程涉及招認或對被告人不利證供的話，包括警方在欺騙、恐嚇下不公義獲取口供，被告有權作出「案中案」挑戰證供內容，致證供不能呈堂，但同時會令被告承受時間和精神壓力「過程慘痛」。

她建議，香港市民要調整心態，令自己一旦被警方拘捕時不要驚慌，若面對警方威嚇下錄取口供，他建議「保護自身第一」，之後被錄取不實口供的話，事後應盡快向律師或人權監察投訴。