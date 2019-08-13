【非洲豬瘟】供港豬在深圳病死　料明起又暫停來港　豬價今創新高

社會新聞
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本港在5月接連爆發兩宗非洲豬瘟，其後豬肉價格持續高企，據業界透露，今天 （13日）再有供港活豬被驗出帶有非洲豬瘟，位於深圳的清水河中轉站或需關閉3、4天以進行消毒，香港未來幾天或再次無活豬供應。而本港活豬拍賣價今天再創新高，飆升至4,153元一擔。

《香港01》正向食環署了解情況。

本港今天有1155隻內地活豬供港，明顯比前兩天的1600多隻為少，而拍賣價就隨即再創天價，平均拍賣價達4,153元一擔。　（資料圖片）

活豬代理商香港農業專區公司董事總經理鄭嘉成透露，位於深圳的清水河中轉站，今天早上發現一頭死豬，檢疫結果發現該死豬帶有非洲豬瘟病毒，同一批次的80隻活豬全部銷毀。據了解，死豬來自廣東省韶關市一個供港豬場。

鄭嘉成指，根據往常做法，深圳當局會關閉清水河中轉站3、4天，以進行清潔、消毒，即意味明天起或無活豬運到香港，市面上即將再次無活豬供應數天。他直言感到無奈，但亦感到「好彩」，因今次豬隻並非在香港驗出有病毒，不會招至本港代理商有損失。

本港今天有1,155隻內地活豬供港，明顯比前兩天的1,600多隻為少，而拍賣價就隨即再創天價，平均拍賣價達4,153元一擔，創下數十年來的歷史新高。本港豬價自5月起屢破紀錄，對上一次創下新高是7月10日的4,096元一擔，較未有非洲豬瘟前高兩倍，亦是本港活豬拍賣價首次突破4,000元的價位。

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